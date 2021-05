Calcio, Fermana: conferma ufficiale per Luca Cognigni, primo mattone per la rosa che verrà

FERMO – Terminato il torneo ormai da alcune settimane, la società si è data alcuni giorni di tempo per riflettere sul futuro delle Fermana dopo il rompete le righe. Tifoseria ed ambiente aspettano con ansia di conoscere il destino di mister Giovanni Cornacchini, allenatore che ha dato la svolta positiva alla stagione appena conclusa, risollevando una squadra che stava scivolando sempre più verso il basso. Il trainer, dal canto suo, ha lanciato chiari segnali alla società in merito ad una sua disponibilità a restare, ribadendo di aver fatto sempre scelte dettate dall’istinto, a prescindere dalla categoria. Naturalmente, contatti ce ne saranno stati in questi giorni ed il mister avrà chiesto delle garanzie prima di poter accettare un’eventuale nuova sfida sulla panchina canarina. Molto presto comunque, verrà data l’ufficializzazione in merito ad una sua conferma o meno.

L’attaccante Cognigni festeggiato dopo una rete

È ovvio che dalla scelta del tecnico dipenda l’intera costruzione della squadra. Intanto, la società ha già ufficializzato un primo importantissimo tassello che andrà a far parte della rosa 2021/22. Si tratta della conferma dell’attaccante Luca Cognigni, elemento importantissimo nello scacchiere gialloblù per le sue caratteristiche fisiche che hanno sempre dato alla Fermana un ottimo contributo in avanti sia in termini di peso che di reti. Strategico il “lavoro sporco” dell’attaccante nelle ultime due stagioni, che ha favorito l’esplosione delle altre seconde punte, su tutte Neglia e Boateng. Fermano, Cognigni è cresciuto nell’Ascoli, militando successivamente con Mezzocorona, Paganese, Tolentino, Matelica, Ancona, Fermana, Siracusa e di nuovo Fermana. Questa sarà la sua terza stagione consecutiva in maglia canarina, la quinta se si tiene conto anche dell’altra esperienza precedente.

Questo il comunicato della società: «La Fermana comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante gialloblù Luca Cognigni per il prolungamento del contratto che andrà ora in scadenza il 30 giugno 2023. Un segno tangibile della fiducia e della grande stima della Fermana per il calciatore fermano doc».

Entusiasta l’attaccante, che ha commentato così la sua conferma: «Da parte mia c’è grandissima soddisfazione. Nonostante l’ennesimo infortunio la società mi ha ridato un’altra volta fiducia e per questo la ringrazio e farò di tutto per essere utile alla causa prima possibile e mettermi a completa disposizione. Quella che va ad iniziare sarà la quinta stagione con la Fermana, la squadra della mia città e quella per cui ho fatto il tifo fin da piccolo anche in Curva Duomo. Per me è motivo di grande orgoglio essere qui ma anche una bella responsabilità che non vedo l’ora di ripagare in campo con il massimo impegno come sempre».