Calcio, la Fermana chiamata a una conferma nel derby con la Vis Pesaro al “Benelli”

Dopo la splendida vittoria con il Grosseto, per gli uomini di Riolfo arriva il derby con la Vis Pesaro. In una gara difficilissima ma anche ricca di fascino, la Fermana è alla ricerca della continuità di risultati

La netta vittoria con il Grosseto ha regalato ai gialloblù di mister Giancarlo Riolfo autostima e consapevolezza delle proprie forze, certezze minate nelle scorse settimane da un avvio shock con 1 solo punto in 5 gare. Il derby di domani contro la Vis Pesaro delle ore 17:30, al “Benelli”, sarà un altro banco di prova importantissimo per i canarini, chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nella gara con i toscani.

Servono altri punti per recuperare un avvio come detto, difficilissimo, e punti importantissimi da mettere in archivio e conservare per altri momenti difficili che potranno arrivare nel lunghissimo percorso che attende la Fermana sino alla fine del torneo. Intanto, sta continuando il lavoro della squadra e, soprattutto, l’inserimento degli ultimi arrivati, che stanno giorno dopo giorno acquisendo i compiti tattici del nuovo tecnico, recuperando la condizione fisica non proprio ottimale al loro arrivo.

L’esperto portiere Paolo Ginestra, tornato titolare fra i pali con l’arrivo di Riolfo

Alla vigilia del derby, il mister ha commentato così il momento e la difficile sfida all’orizzonte, una gara tutta particolare visto che nella stagione 2017/18 guidò proprio i vissini alla conquista della LegaPro: «A Pesaro sono stato più che bene. Ho tanti amici e conoscenti con cui mi sento ancora. Ci sono tornato sia con il Carpi ed anche in vacanza. Il ricordo è speciale, perché il torneo terminò con la vittoria del campionato, anche se un po’ amaro per quella che fu la coda e tante piccole situazioni capitate, ma che ho già messo nel cassetto. Sono naturalmente contento di ritornare con la Fermana a Pesaro, e cercare di fare una buona prestazione. Spero che la squadra continui il suo percorso di consolidamento, oltre che nei risultati, nella consapevolezza e nelle conoscenze per quello che riguarda il campo. Troveremo una squadra ben organizzata, strutturata, vogliosa, con una società cresciuta tantissimo in questi anni. Cercheremo di confrontarci sportivamente al meglio. La Vis è una squadra con una media di età giovane, ma allo stesso tempo con giocatori di esperienza, molto validi, che messi in certe condizioni posso essere molto pericolosi».

I canarini festeggiano il gol sotto i propri beniamini nella gara col Grosseto

Arbitro della gara sarà il signor Luca Cherchi di Carbonia. Un solo precedente con i gialloblù: l’1-1 della scorsa stagione al “Recchioni” contro il Matelica. Sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Benedetto Torraca di La Spezia. Quarto assistente Enrico Eremitaggio di Ancona. Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti invece, la società comunica che si potranno acquistare sul circuito Vivaticket, al seguente link www.vivaticket.com/it/biglietto/serie-c-21-22-vis-pesaro-vis-pesaro-fermana/165476 e nei punti vendita convenzionati, che sono disponibili già dalle 16:00 di oggi.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche per il settore ospiti, ne sono disponibili 250, anche presso la sede della Fermana seguendo i seguenti orari: Giovedì ore 16:30 – 19:30 – Venerdì ore 16:30 – 20:00 – Sabato ore 10:00 –15:00. Non sarà possibile acquistare biglietti allo stadio, ma solamente on-line, nelle ricevitorie o presso la sede della Fermana negli orari sopra indicati. Ricordiamo che i tifosi, titolari di biglietto, possono accedere allo stadio solo con documento, green pass in corso di validità o referto del tampone negativo effettuato entro le 48 ore antecedenti l’inizio della gara.