Calcio, Fermana a Cesena per continuare a far bene. Contro l’Imolese ingresso gratuito per gli under 18

Per i canarini insidiosa trasferta a Cesena per proseguire la striscia positiva di risultati. Ideate intanto dalla società alcune iniziative per riempire il “Recchioni” nel prossimo test con l’Imolese

Fermana attesa da un’altra prova di maturità domenica al “Manuzzi” di Cesena dopo la vittoria di sette giorni fa con la Pistoiese. I romagnoli, terzi in classifica con 29 punti, costituiranno un altro importante banco di prova per verificare lo stato di salute di una Fermana rigenerata dalla cura Riolfo che ha portato punti, gioco e buona dose di autostima alla truppa gialloblù.

Intanto, nella gara casalinga contro l’Imolese di domenica prossima 28 novembre alle ore 14:30, la società ha ideato l’iniziativa dal nome “Coloriamo il Recchioni”, per portare sempre più tifosi allo stadio, puntando soprattutto sugli Under 18, ai quali sarà riservato l’ingresso gratuito. Questa la nota della società: «L’idea nasce con l’obiettivo di far vivere uno splendido pomeriggio di sport ai tanti giovani fermani e non solo. Un’idea che va a coinvolgere la Fermana, tutte le società sportive provinciali, il Comune capoluogo e tutti i comuni del territorio fermano. La Fermana, grazie alla collaborazione dei tifosi, dell’Amministrazione Comunale di Fermo e della Cavalcata dell’Assunta, ha voluto invitare allo stadio tutti i giovani Under 18 che potranno dunque riempire e colorare lo Stadio. Sarà aperta per l’occasione la tribuna est.

Grazie alla collaborazione dei Priori sono state coinvolte le Contrade per raccogliere così le loro adesioni da parte dei loro giovani. La società gialloblù si è mossa direttamente invece, grazie al proprio settore giovanile, invitando tutti i settori giovanili della provincia di Fermo mentre un ruolo chiave ha avuto anche l’amministrazione comunale che si è prodigata per fare da tramite e invitare i ragazzi di tutti gli Isc cittadini. I ragazzi delle Contrade potranno rivolgersi direttamente ai loro rappresentanti e ai Priori per richiedere il tagliando mentre le Scuole Calcio del territorio sono state invitate direttamente a partecipare dal Settore Giovanile della Fermana cui devono far riferimento per ulteriori chiarimenti.

Per tutti gli Under 18 non rientranti in uno dei gruppi prima elencati è possibile recarsi nei giorni della prossima settimana e negli orari di apertura (che saranno presto indicati), presso la Sede della Fermana per ottenere gratuitamente il proprio tagliando per la sfida Fermana – Imolese. Tutti i minorenni per entrare allo stadio devono obbligatoriamente essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Per i maggiori di 12 anni ricordiamo l’obbligatorietà del Green Pass mentre tutti i minorenni che non abbiano compiuto il 14esimo anno di età per entrare allo stadio devono essere accompagnati da un maggiorenne.