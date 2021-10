Dopo le parole del mister Giancarlo Riolfo, sono arrivate quelle di un altro protagonista gialloblù, Giorgio Capece, fermano doc, tornato a vestire la maglia canarina dopo una breve esperienza nel 2018 ed aver indossato le maglie di Ascoli, Lanciano, di nuovo Ascoli, Spal, Arezzo, Cosenza, Juve Stabia, Paganese e Bitonto.

Il centrocampista gialloblù Giorgio Capece

Il centrocampista ha fatto il punto della situazione commentando questo avvio di torneo in cui la sua squadra non ha fatto bene. Questo il suo pensiero: «Sinceramente, pensavamo tutti di iniziare meglio, purtroppo questo avvio non è stato dei migliori. È un torneo molto difficile, con squadre molto attrezzate, anche se dobbiamo guardare solo a noi stessi e raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Certo che partire bene sarebbe stato diverso, ma ora stiamo lavorando bene – dice Capece -. Dobbiamo cercare di essere meno ingenui, e di cercare di essere più concreti per portare a casa il risultato, soprattutto nelle gare casalinghe. Purtroppo, con Domizzi non sono arrivati i risultati, ma in questi casi la colpa non mai solo del tecnico ma anche della squadra tutta. Siamo noi infatti che andiamo in campo, ed abbiamo fallito tutti. Il mister Riolfo sicuramente ci ha dato quella grinta e quella spinta che nasce sempre quando c’è un cambio di allenatore. Quando c’è un nuovo tecnico ci sono sempre nuovi stimoli, è naturale. Riolfo in particolare, ha portato nuove idee e grinta. Nella partita con la Carrarese, la prima con lui, abbiamo già fatto molto bene, in una gara che non avremmo mai dovuto perdere. In quella successiva con il Grosseto invece, abbiamo disputato una grande partita. Nell’ultima a Pesaro infine, avevamo iniziato molto bene, con loro schiacciati indietro all’inizio, poi siamo stati molto ingenui in occasione del rigore, che ha dato loro fiducia e carica, in una gara che aveva visto l’inerzia dalla nostra parte. Il mister poi è molto caldo, e riesce a trasmettere una certa carica dalla panchina, sicuramente un fattore in più dalla nostra parte».

Intanto per la gara Fermana-Siena di sabato 9 ottobre alle ore 17:30 la società comunica che i biglietti sono disponibili online sul portale Vivaticket all’indirizzo: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/lega-pro-21-22-fermana-fermana-siena/165999.

Il tecnico Giancarlo Riolfo e il suo Vice Paolo Pantera

È consigliato l’acquisto online o attraverso le ricevitorie autorizzate del medesimo circuito per evitare assembramenti nel giorno della gara. Da giovedì 7 ottobre è possibile acquistare i tagliandi anche presso la sede della Fermana con i seguenti orari: Giovedì ore 16.30 – 19.30 – Venerdì ore 16.30 – 20.00 – Sabato ore 10.00 – 13.00



Rimarrà chiusa la Curva Duomo, mentre saranno aperte la Tribuna Laterale Ovest e la Tribuna Centrale. I prezzi per i biglietti sono: Tribuna laterale Ovest 12 € compresa prevendita. Under 18 € 10 compresa prevendita, Tribuna centrale € 30 compresa prevendita.

Si ricorda che l’accesso allo stadio è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass (solo al di sopra dei 12 anni). Il Green Pass ovviamente si può ottenere avendo fatto il vaccino, facendo un tampone nelle 48 ore che precedono la gara o avendo il certificato di guarigione dal Covid.