Calcio, Fermana: al via la campagna abbonamenti per le 12 restanti gare casalinghe

È partita nella giornata odierna la campagna abbonamenti della Fermana riguardante le restanti gare casalinghe da disputare allo stadio “Recchioni”, a partire dalla prima gara che vedrà impegnati i canarini con la Pistoiese. Gli abbonamenti in oggetto varranno sino al termine della stagione e quindi per 12 gare. A coloro che sottoscriveranno la tessera sarà consegnato un segnaposto con zona e seggiolino a scelta del tifoso.

Gli abbonamenti saranno disponibili su circuito Vivaticket e sono già stabiliti i relativi prezzi:



Laterale Ovest

– Abbonamento Intero 110 euro + 3 euro prevendita

– Abbonamento Ridotto (Under 18) 30 euro + 3 euro prevendita

Tribuna Centrale

– Abbonamento Intero 300 euro + 3 euro prevendita

– Abbonamento Ridotto (Under 18) 150 euro + 3 euro prevendita



Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a partire da sabato presso la sede della Fermana che sarà a disposizione dei tifosi gialloblù nei seguenti orari: sabato 6 novembre: 10:30 – 13:00 e 15:30 – 19:00, martedì 9 novembre: 6:30 – 19:30, mercoledì 10 novembre: 16:30 – 19:30, giovedì 11 novembre: 16:30 – 19:30, venerdì 12 novembre: 16:30 – 20:00, sabato 13 novembre: 10:00 – 13:00 e 16:00 – 20:00.

Per ogni abbonamento sottoscritto entro il 30 novembre, la Fermana metterà a disposizione dell’abbonato una Scratch card di Elevensports, con la quale si potrà accedere alla piattaforma e vedere per un mese gratis tutte le gare di Lega Pro.

L’esperto portiere Paolo Ginestra, che ha ritrovato posto tra i pali con l’arrivo di Riolfo

Squadra intanto al lavoro in vista della gara di domenica prossima 7 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Bonolis” di Teramo, contro una squadra assetata di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Da segnalare l’infortunio capitato al capitano Gianluca Urbinati, che ha riportato una lesione al muscolo pettineo durante uno degli ultimi allenamenti: nei prossimi giorni sarà effettuata una ecografia di controllo.

Per il resto, gruppo che ha lavorato compatto ad eccezione dei lungodegenti Donato De Pascalis, Kingsley Boateng e Salvatore Trezza. Sarà il signor Samuele Andreano della sezione di Prato a dirigere la gara. Unico precedente con i gialloblù la scorsa stagione nel 2-1 interno contro il Ravenna datato 13 dicembre. Sarà coadiuvato da Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Nadir Bertozzi di Cesena. Quarto ufficiale Andrea Zanotti di Rimini. È ufficialmente aperta la prevendita per la gara Teramo-Fermana, sul circuito Vivaticket, al seguente link: www.vivaticket.com/it/biglietto/serie-c-2021-22-teramo-teramo-fermana/168950.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la sede della Fermana seguendo i seguenti orari:

Giovedì ore 16.30 – 19.30, venerdì ore 16:30 – 20:00, sabato ore 10.30 – 13.00 e 15.30 – 19.00. Ricordiamo che i tifosi, titolari di biglietto, possono accedere allo stadio solo con documento, green pass in corso di validità per vaccinazione effettuata o seguente a tampone negativo effettuato entro le 48 ore antecedenti l’inizio della gara.