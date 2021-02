Calcio, la Fermana torna con un buon punto da Gubbio. A segno Cognigni

La Fermana era attesa oggi pomeriggio a Gubbio nell’anticipo del turno infrasettimanale del campionato di calcio di LegaPro, per riscattare una settimana particolare, che l’aveva vista sconfitta domenica scorsa a Padova, e riposare per lo stop forzato imposto causa neve sabato scorso, nella gara con il Perugia.

In una gara molto equilibrata, che ha visto una rete per tempo, la Fermana porta a casa comunque un ottimo punto, contro un Gubbio che ha avuto un cammino molto simile ai canarini. Partito malissimo infatti, ha saputo recuperare pian piano il terreno perduto. Fermana già pericolosa al 4’ con una bella conclusione di Cognigni, che trova pronto l’estremo difensore rossoblù Zammarion. La gara si mantiene equilibrata ma al 41’ l’attaccante gialloblù Cognigni, è più lesto di tutti a risolvere una mischia in area, portando in vantaggio la Fermana. Gli ospiti partono forte anche nella ripresa, andando vicinissimi al pareggio con il nuovo arrivato Cais. Il Gubbio però non ci sta e si guadagna un calcio di rigore grazie al nuovo entrato Pellegrini, atterrato in area. Lo specialista Fedato non sbaglia, portando al 50’ la gara sull’1-1. Il match si mantiene equilibrato, ma è la Fermana a rendersi ancora pericolosa ancora con Cognigni, oggi il migliore dei suoi, che non riesce a trovare la deviazione vincente sotto porta.

Il Presidente della LegaPro Francesco Ghirelli, presente oggi allo stadio “Barbetti” di Gubbio

Da segnalare infine, la piacevole presenza del presidente della LegaPro Francesco Ghirelli allo stadio “Barbetti” di Gubbio, che ha dato sicuramente lustro alla gara ed alle due squadre.

Questo il tabellino della gara:

GUBBIO-FERMANA 1-1

GUBBIO: (4-3-1-2): Zammarion; Oukhadda, Uggè, Signorini, Ferrini; Hamlili (1’ st Pellegrini), Megelaitis, Malaccari; Pasquato; Sainz Maza (1’ st De Silvestro), Fedato (25’ st Serena)

FERMANA: (4-4-2): Ginestra; Rossoni, Manetta, Scrosta, Mordini; Iotti (21’ st Rossoni), Urbinati, Graziano (33’ st Grossi), Neglia; Cais (33’ st Cremona), Cognigni

ARBITRO: Centi di Viterbo

RETI: 41’ st Cognigni, 50’ st Fedato (rigore)

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti Signorini. Recupero

Gubbio-Fermana, le due squadre pronte al centro del campo, con gli spalti ancora vuoti

Così il tecnico Giovanni Cornacchini a fine gara: «Abbiamo fatto una buona gara, peccato non essere riusciti a chiuderla. Poi abbiamo preso un gol su un rigore che riguardandolo, mi sembra sconcertante. Bisogna comunque andare avanti assolutamente. Sicuramente è mancato qualcosina in avanti, un po’ di cattiveria e precisione sotto porta, fa parte del momento. Tutto sommato, sono soddisfatto della prestazione, c’è rammarico, perché il risultato mi sembra bugiardo. L’approccio è importante, siamo partiti bene e tenuto bene, poi è importante che in qualche momento della gara si soffra. Bisogna guardare le cose positive e ripartire da quelle».