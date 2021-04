La Fermana beffata dalla Virtus Verona nel finale. Decide la rete di De Marchi

Sconfitta per i canarini di Cornacchini in una gara che poteva sicuramente regalare almeno un punto. È il veneto De Marchi che ha deciso la gara, regalando 3 punti ai rossoblù

FERMO- Con la salvezza ormai in tasca, ma sempre con il coltello tra i denti per onorare il torneo sino alla fine, la Fermana affrontava oggi la Virtus Verona, proveniente dalla sconfitta casalinga di sette giorni fa con la Samb, che la precede di 3 punti in classifica.

In una gara che sembrava incanalata sullo 0-0, è arrivata la beffa per i gialloblù, proprio nel finale, per una rete realizzata dal veronese De Marchi. Primo tempo caratterizzato da una Virtus che si è fatta preferire, anche se non è riuscita mai ad impensierire seriamente l’estremo difensore canarino Massolo, che oggi sostituiva Ginestra tra i pali. Nella ripresa, la Virtus spinge con De Marchi, vicino alla rete del vantaggio. Poi è la volta della Fermana, che si rende pericolosa per due volte con il suo bomber Neglia, senza fortuna. In seguito arriva una grande occasione per Boateng che non riesce a segnare. Infine è il portiere ospite Sibi a compiere un miracolo ed a salvarsi successivamente grazie all’aiuto del palo.

Proprio al 47’st è invece l’attaccante ospite De Marchi che riesce a decidere la gara, grazie ad una rete viziata però da un fallo di mano del compagno di squadra Danti, che l’arbitro Baratta non vede. Negli ultimi secondi infine, arriva un’altra grande parata di Sibi su una conclusione di Neglia, che poteva portare al pareggio la Fermana. Una battuta di arresto che non cancella l’ottimo torneo degli uomini di Cornacchini. Resta solo una giornata, da concludere magari con una vittoria esterna, che manca ancora ai gialloblù.

Lo striscione con cui la tifoseria ha voluto ringraziare società e staff per la salvezza

Questo il tabellino della gara:

FERMANA-VIRTUS VERONA 0-1

FERMANA (4-2-3-1): Massolo; Manzi, Bonetto, Scrosta, Sperotto (41’ st Palmieri); Graziano (25’ st Grazino), Urbinati; Boateng, Grbac (7’ st Iotti), Neglia; Cremona (7’ st Cais). All. Cornacchini

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi; Daffara, Visentin, Palleacani, Amadio (28’ st Delcarro); Leonardi, Cazzola, Danieli (36’ st De Rigo); Danti; Pittarello (28’ st Arma), De Marchi. All.Fresco

ARBITRO: Baratta di Rossan

RETI: 47’ st De Marchi

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti Urbinati e De Rigo.