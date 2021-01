Tempo di arrivi e partenze in casa gialloblù in questo mercato invernale. Non esclusi altri movimenti dell’ultimo minuto, per consegnare a mister Cornacchini una rosa sempre più competitiva

Mercato della Fermana in piena evoluzione in questi ultimi giorni di mercato. Con la chiusura prevista tra pochi giorni, il 1° febbraio, tutte le società si stanno muovendo per sistemare le proprie rose, chi per sfoltirle, chi per renderle sempre più competitive, in vista del rush finale che si annuncia, come sempre, molto agguerrito.

Simone Raffini, ceduto alla Paganese

Gli ultimi movimenti in casa canarina riguardano le uscite di Angelo Persia e Simone Raffini, che si aggiungono alla rescissione di Ismaila Diop, il prestito di Simone Isacco, passato al Monopoli, e quella di Adriano Esposito, ceduto invece alla Pro Vercelli.

Questo il comunicato della società, relativo alle uscite di Persia e Raffini: «La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto che legava Angelo Persia alla società gialloblù, ed il passaggio a titolo temporaneo di Simone Raffini alla Paganese, formazione impegnata nel girone C di Serie C».

Francesco Intinacelli, appena rientrato dall’Ascoli

Per quanto riguardano le entrate, invece, in attesa magari di qualche ulteriore colpo visto lo sfoltimento della rosa, da segnalare gli arrivi di Giovanni Graziano dalla Pro Vercelli, e il ritorno dall’Ascoli, di Francesco Intinacelli. Graziano è cresciuto nel settore giovanile della Pro, prima del passaggio al Torino dove ha fatto tutta la trafila, esordendo anche in Europa League, scelto da Ventura. Poi la Serie C dove al momento ha disputato 133 gare di campionato e 7 in Coppa Italia, collezionando in totale 5 reti. In questo campionato ha finora disputato 14 gare, servendo anche due assist. Ha firmato un accordo fino a giugno 2023.

Queste le prime parole del nuovo arrivato Graziano: «Sono euforico e contentissimo perché per me è un’avventura che porta enormi stimoli e da cui mi aspetto tanto. Da due anni e mezzo in pratica che sono qui “a casa”: sono di Vercelli e poi ho giocato a Gozzano che è qui vicino. Questa che inizio a Fermo è una nuova esperienza bella, con una società che ha creduto tantissimo in me e sono veramente molto felice che mi sia stata concessa questa possibilità. Del gruppo attuale conosco bene Lorenzo Grossi, perché ci ho giocato insieme, e Nicolò Sperotto: eravamo entrambi al settore giovanile del Torino, è delle mie parti, abbiamo fatto per tanto tempo il viaggio insieme per tornare da Torino. Fermo e in generale la zona la conosco per quello che mi è stato raccontato da loro e non solo: posti molto belli come mi ha confermato anche mia mamma che ha avuto occasione di venire in vacanza lì. La società, ne parlano tutti bene, sempre presente e vicina alle esigenze della squadra: sono elementi molto importanti. Le mie caratteristiche? Sono un giocatore presente dal punto di vista fisico e forte nel gioco aereo; l’aggressività e la tenacia sono mie caratteristiche, sono abituato a non mollare mai in ogni momento e dare il massimo ogni volta sarò chiamato in causa».

Intanto, da segnalare che sarà il signor Daniele Rutella di Enna a dirigere il match tra Fermana e Sudtirol in programma sabato prossimo alle ore 15 al “Bruno Recchioni”. Unico precedente con i canarini per il fischietto siciliano quello del 12 febbraio 2017 in Serie D, San Marino-Fermana 1-1. A coadiuvarlo i signori Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato, quarto uomo Ermanno Feliciani di Teramo.