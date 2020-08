Calcio, Fermana: annunciati Ruci e Nepi. Se ne vanno invece Guerra e Zerbo

In un mercato che sta entrando pian piano sempre più nel vivo, la Fermana registra tre movimenti di mercato, due in entrata ed uno in uscita. In particolare, si tratta dell’acquisto del centrocampista centrale Alessio Ruci, del ritorno dell’attaccante Alessio Nepi e della partenza dell’esterno sinistro Walter Guerra e dell’attaccante Gabriele Zerbo. L’arrivo di Ruci e Nepi si va ad aggiungere alle conferme di Cognigni, Comotto e Manetta oltre all’arrivo dei nuovi Esposito e Mordini, appena annunciati.

Il centrocampista Alessio Ruci, appena approdato alla Fermana

Ruci, centrocampista centrale di nazionalità albanese, classe ’96, è cresciuto nel Perugia ed ha indossato le maglie di Cremonese, Vis Pesaro, Bassano, L’Aquila, Savoia, S.N. Notaresco, Recanatese e Tolentino. Per lui, un accordo biennale.

Al suo arrivo, Ruci si è presentato così: «È una trattativa nata qualche tempo fa. Finalmente si è resa ufficiale e sono molto contento. La consapevolezza è maggiore di quando ho lasciato la C. La serie D è stata molto formativa con maggiori responsabilità. Mi metto pienamente a disposizione per dare una mano alla squadra. Sono una mezzala di inserimento, mi piace molto giocare al calcio ma ovviamente è il campo a dare sempre il suo giudizio. Ho giocato contro la Fermana, ricordo un bel tifo caldo e un bellissimo stadio ed una Società molto seria, il miglior posto per me per ritornare tra i professionisti. Ringrazio il direttore Conti e il mio procuratore che mi hanno dato questa opportunità. Spetta a me ora dimostrare sul campo quanto valgo».

Per Nepi invece si tratta di un ritorno, dopo le esperienze della scorsa stagione con le maglie di Montegiorgio e Jesina. L’attaccante, autore di 20 gare e 8 reti, ha appena firmato il suo primo contratto tra i prof, in particolare un triennale: «Sono veramente molto felice e soddisfatto di tornare a Fermo, un ambiente che mi ha dato tanto. A questa maglia sono molto legato e i ricordi che ho sono veramente molto belli; sono qui per dare il massimo e giocarmi le mie possibilità al meglio. Ci tengo a ringraziare il direttore Fabio Massimo Conti per l’opportunità che mi è stata data, ora spetta a me ripagare questa fiducia. Le motivazioni con cui torno sono altissime, la scorsa stagione è stata molto formativa per me: in Serie D ho fatto veramente una grande esperienza umana e ringrazio per tutto questo sia il Montegiorio che la Jesina. È il mio primo contratto da professionista, sono estremamente carico e pronto a dare tutto me stesso per la Fermana».

Se ne vanno invece l’esterno sinistro Walter Guerra, ceduto a titolo definitivo al Picerno, formazione militante nel girone C della LegaPro, e l’attaccante Gabriele Zerbo, per cui è arrivata la rescissione contrattuale.

Walter Guerra, aveva militato anche nella passata stagione con la squadra lucana. Con la Fermana, invece, le ultime apparizioni risalgono alla stagione precedente, quella 2018/19. Il giocatore ha comunque voluto ringraziale con queste parole la società gialloblù per l’importante occasione di approdare a Fermo: «Innanzitutto ringrazio la Fermana e tutta la città, anche se è stata un’esperienza solo di un anno: magari avrei voluto dimostrare le mie qualità. Resta uno splendido ambiente e sono stato benissimo con tutti. Un grazie al direttore Conti che ha sempre creduto in me e che mi ha riportato tra i professionisti dopo l’infortunio. Ho lasciato a Fermo tanti rapporti splendidi con i miei compagni, i magazzinieri e tutti coloro che lavorano in quella società. Unico rammarico, ripeto, quello di non aver dimostrato il mio valore in pieno. Sono contento di continuare questa storia con il Picerno, una scelta che mi fa piacere: compagni, allenatore e società mi hanno dato tanto e soprattutto il mister mi ha dato fiducia. Un piacere ripartire da qui per confermare quanto fatto lo scorso anno».

Questo invece il saluto di Zerbo: «Sto lasciando una mia seconda famiglia. Hanno creduto in me e grazie a questo sono cresciuto molto e devo molto alla Fermana. Spero che sia veramente un arrivederci, porterò sempre la Fermana nel cuore. Sono davvero affezionato a questo ambiente, due anni intensi con tante emozioni e un’esperienza calcistica ed umana veramente splendida. Grazie di cuore Fermo».