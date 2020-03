Fermana, Andrea Petrucci: Sono ottimista, ma la vedo durissima portare a termine la stagione

Intanto domenica sull’emittente TVRS andrà in onda la cavalcata della stagione 1998/99 che portò i canarini in Serie B. Appuntamento da non perdere per i tifosi

FERMO – Con i gialloblu ancora fermi per l’emergenza “Coronavirus”, la parola passa ad uno dei protagonisti di questa stagione, l’attaccante Andrea Petrucci con 16 presenze e 2 gol all’attivo, ma tanti, tantissimi assist decisivi ai compagni: «In questi giorni abbiamo un programma personalizzato da svolgere. Ci teniamo in forma così augurandoci che finisca tutto presto. Ci alleniamo giornalmente con la speranza di tornare in campo ma è ancora lontano questo momento. Sono ottimista e cerco di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Sulla tempistica del rientro non ho idea ed è difficile fare pronostici, ma mi auguro si possa riprendere prima possibile. Ripeto, la penso positivamente, ma la vedo durissima portare a termine la stagione. Fino al 20 marzo dobbiamo stare fermi a casa ma è possibile che possano essere aumentati di altri giorni, magari fino alla fine del mese. Impossibile rigiocare ad inizio aprile; forse nella migliore delle ipotesi potrebbe essere logica una ripresa a fine aprile. Per noi rientrare al meglio anche mentalmente dopo una sosta così lunga è veramente difficile, gli stimoli vengono meno, soprattutto perché ora come ora si pensa a ben altro. Noi siamo dei professionisti e dobbiamo fare il nostro compito nei tempi e nei modi che verranno stabiliti ma in questo momento è tutto al secondo posto: prima pensiamo alla salute, il campionato è realmente al secondo posto. Da vedere se ha senso portare a termine un campionato che non si sa quando riprenderà, quando finirà e soprattutto dopo una sosta così lunga».

La formazione della Fermana che conquistò la Serie B a Battipaglia

Intanto, per i tifosi canarini da segnalare appuntamento da non perdere con l’emittente TVRS che, in queste domeniche senza calcio, attingendo dal proprio fornitissimo repertorio, sta riproponendo filmati delle grandi squadre marchigiane del passato. Proprio domenica 22 marzo alle ore 21 su TVRS (canale 11) infatti, è in programma la cavalcata verso lo storico traguardo della Serie B della Fermana nella stagione 1998/99. Attraverso 100 minuti di filmati ed interviste ai protagonisti di quella stagione come l’allenatore Ivo Jaconi, il Presidente Giacomo Battaglioni, i giocatori Guido Di Fabio, Luca D’Angelo, Umberto Marino, Vincenzo Maiuri, Andrea Pandolfi, Massimiliano Benfari ed altri ancora, verrà ripercorsa la trionfale ed irripetibile stagione canarina (Partnership Fermana F.C & Tvrs).