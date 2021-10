Calcio, Fermana: Ancona nuovo banco di prova per capire la vera forza dei canarini

Mister Riolfo è fiducioso in vista del derby di Ancona. Una gara dura in cui la Fermana dovrà esser brava a capire i difetti dei biancorossi e sfruttare i propri pregi per tornare a casa con dei punti

Fermana attesa ad un banco di prova durissimo, quello del “Del Conero” di Ancona di domani per un derby interessantissimo che servirà per testare il momento degli uomini di Riolfo, dopo la prova incolore con la Lucchese di martedì scorso. Ancona che è partita fortissimo in questo inizio di torneo, sconfitta solo dalle prime della classe, Reggiana e Cesena, che saranno di certo protagoniste sino alla fine. Il DS Micciola e mister Colavitto hanno costruito una squadra che sino ad ora ha sempre convinto e fatto ritornare l’entusiasmo giusto in una piazza che è tornata a scoprire il grande calcio e ad entusiasmarsi, seguendo in gran numero i propri beniamini anche in trasferta.

In vista del derby, come di consueto, sono arrivate le parole del mister Giancarlo Riolfo, che si è espresso così: «Si percepisce l’attesa di una partita importante per la classifica, per il blasone, per la storia, per il trascorso. L’affrontiamo come terza partita della settimana, abbiamo qualche problemino, qualche acciacco vario. Recupereremo qualcuno, qualche altro no, ma andremo con lo spirito giusto e con la voglia di batterci per uscire dal campo con più punti possibili. Sino ad ora quando i ragazzi sono stati chiamati in causa, hanno sempre risposto presente, motivati. La squadra ha sempre risposto in maniera positiva davanti alle difficoltà. A Pescara siamo stati più brillanti e meno fortunati nelle conclusioni, con la Lucchese invece, abbiam fatto la partita che dovevamo fare, robusta, tosta cercando di portare a casa l’intera posta, anche se non ci siamo riusciti. Ci siam battuti comunque con onore».

L’Ancona-Matelica, continua il mister, «è un’ottima squadra grazie all’ottimo lavoro del mister Colavitto e del DS Micciola. Hanno preso sulla carta magari, dei giocatori non di nome e meno esperti, ma tutti perfettamente funzionali al loro gioco, di gamba e di ottima qualità. Ne è venuto fuori un ottimo assemblaggio che sta dando ottimi risultati e soprattutto tanti punti in classifica. Dovremo essere bravi a capire i loro difetti e sfruttare i nostri pregi, cercando anche di invertire la tendenza fuori casa».

Dirigerà la gara il signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1 a dirigere il derby del “Del Conero” di domani alle ore 17:30 tra Ancona–Matelica e Fermana. Ben cinque i precedenti con i gialloblù. Uno in Serie D nella stagione 2016/17 in Monticelli-Fermana 2-3 (giocata a Monte San Giusto), gli altri quattro in Serie C. Due nella stagione 2018/19: 1-0 contro la Giana Erminio e 1-1 contro l’Imolese, sempre al “Recchioni”. Nel 2019/2020 la sconfitta a Carrara in Coppa Italia (6-5 dopo i calci di rigore) e la scorsa stagione il pirotecnico 0-0 (con quattro rigori non realizzati) in casa del Carpi.

A coadiuvarlo saranno gli assistenti Francesco Cortese della sezione di Palermo e Nicola Tinello della sezione di Rovigo. Il quarto ufficiale sarà invece Claudio Panettella della sezione di Gallarate.