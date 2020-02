Calcio femminile, l’Ancona Respect sfiora il colpaccio con la Vis Pesaro

Le doriche guidate da mister Zacconi hanno ceduto alle pesaresi tra le principali compagini della categoria. Nell'ultimo weekend applausi anche per l'U15 a Recanati

ANCONA- Lotta, combatte e fa soffrire per oltre settanta minuti la capolista Vis Pesaro. Può ritenersi più che soddisfatta l’Ancona Respect di mister Giacomo Zacconi che esce sconfitta 0-2 dal match con la capolista (e tra le grandi favorite) del campionato di Eccellenza. Le doriche si arrendono dopo oltre trequarti di gara di grande battaglia con lo 0-0 che sembrava forse il risultato più giusto per quanto visto nel rettangolo di gioco. Grande soddisfazione da parte del tecnico dorico che ha così parlato a fine gara:

«Ringrazio questa società che mi ha dato questa possibilità! Ora, al più presto, attendiamo una vittoria da dedicarci e da dedicare ai nostri splendidi tifosi che seguono sempre numerosi e calorosi, una vittoria che ci sentiamo di meritare per i grandi sacrifici ed impegno che tutti noi ci stiamo mettendo».

Soddisfazione anche per quel che concerne la giovane formazione Under 15 che, nello scorso weekend, ha ceduto di misura alla Recanatese. 6-5 il risultato finale con le notizie più liete che arrivano da un folto e corretto pubblico che ha incitato dal primo all’ultimo minuto le protagoniste in campo. Il 16 febbraio, inoltre, a testimonianza della grande completezza della società anconetana arriverà anche l’esordio nel campionato esordienti femminile di calcio a 5. L’avversaria sarà la Mantovani.