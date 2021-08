Calcio, il Fano riparte con i primi quattro acquisti per la Serie D

FANO – tInizia a muoversi in chiave calciomercato l’Alma Juventus Fano ormai pronta ad affrontare il campionato di Serie D dopo la non riammissione tra i professionisti. La società granata, che prima di fare colpi di mercato aveva atteso il responso della Federazione, una volta capito la categoria di appartenenza ha subito messo in atto quattro colpi di mercato.

I primi quattro tasselli dell’Alma per la stagione 21/22 sono Abel Gigli, Loris Tortori, Antonio Broso e Francesco Casolla. Gigli, trentunenne, è un centrale difensivo italo-somalo di quasi un metro e novanta con esperienze passate in Serie B a Crotone e nella Serie A Slovena. Promosso con il Gozzano e titolare in Serie C ha sceso di categoria nella passata stagione dove si è diviso tra Rimini e Muzane con un totale di 4 reti in 20 presenze.

Tortori invece è un attaccante classe ’88, giudicato molto versatile ma più un uomo assist che un bomber. Nella sua passata esperienza a Forlì infatti non ha realizzato nessuna rete a fronte però degli 8 assist forniti ai suoi compagni. Da sottolineare come però in passato ha giocato in Serie C e in una stagione nella Paganese segnò 9 reti.

Broso, classe ’91, può agire sia da prima che da seconda punta e in carriera il suo apice è stato registrato nel 2015/16 quando in maglia Legnago (in Serie D) ha segnato 16 reti in stagione. Il reparto offensivo del Fano lo completa Francesco Casolla. Il ventinovenne di Cattolica nella passata stagione ha realizzato 7 gol e 5 assist con la maglia del Rimini e in carriera ha sempre dimostrato un ottimo feeling con la porta avversaria.