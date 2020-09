Calcio, Fano e Di Sabatino ancora insieme

Il difensore e la società granata hanno trovato l'accordo che li legherà per altri due anni. Con il ritorno del giovane difensore, ora il reparto arretrato dell'Alma può contare su un discreto numero di giocatori

FANO – L’Alma Juventus Fano ritrova Pasquale Di Sabatino. Il 23enne difensore abruzzese ha deciso di restare in maglia granata e ha firmato un contratto biennale. Come da protocollo il giocatore è stato poi sottoposto insieme a tutti gli altri calciatori al tampone di rito e ha iniziato ad allenarsi agli ordini di mister Alessandrini. Nella stagione precedente, con 27 presenze e due reti, Di Sabatino è stato uno dei cardini della retroguardia fanese.

Con il ritorno del giovane difensore, ora il reparto arretrato dell’Alma può contare su un discreto numero di giocatori, visto che a Di Sabatino vanno ad aggiungersi i nomi di De Vito, Zigrossi, Cargneluti e Diop. In riferimento alla rosa della passata stagione mancherebbero all’appello Tofanari e Gatti. La dirigenza granata è al lavoro per completare il reparto difensivo e per andare a coprire ruoli che ad oggi sono ancora scoperti, ovvero quello di un centrale difensivo sinistro e quello di terzino destro.

Una eventuale riproposizione della difesa dello scorso anno dovrebbe dare qualche garanzia a mister Alessandrini, il quale si aspetta comunque altri giocatori di peso per completare l’organico. Un organico che l’allenatore senigalliese vorrebbe che sia completato prima dell’inizio del campionato in programma il 27 di settembre. In questi giorni di ritiro precampionato, intanto, il Fano ha confermato che nella giornata di giovedì 10 settembre ci sarà un amichevole con l’Ascoli Calcio proprio allo Stadio Mancini. La gara però, ad oggi, sarà a porte chiuse.