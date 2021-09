Calcio, il Fano centra il colpo Manè per la difesa

Il senegalese classe '97 è stato tesserato e potrebbe fare il suo esordio domenica in trasferta a Castelnuovo Vomano

FANO- Bachir Manè è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Alma Juventus Fano. Dopo diverse settimane di corteggiamento tra la società granata e il difensore è arrivata la tanto attesa firma sul contratto e il suo tesseramento. Il senegalese, classe ’97 sarà subito a disposizione del mister Gioffrè per la prossima sfida di campionato.

«Sono felice di essere a Fano e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo – ha detto subito il neo acquisto dell’Alma – mi alleno qua da diverse settimane e posso dire di essermi ambientato bene. Questo gruppo è molto valido e penso che possiamo fare un campionato importante».

Su che ruolo interpretare Manè conferma la sua duttilità. «Gioco in qualsiasi posizione il mister mi dica di giocare, l’importante è che io possa essere utile alla squadra». Manè, che compirà 24 anni a dicembre, potrebbe fare il suo esordio in maglia Fano domenica quando la squadra granata giocherà in trasferta a Castelnuovo Vomano. Dopo il 2-2 all’esordio con la Vastese l’obiettivo è quello di centrare i primi tre punti della stagione.