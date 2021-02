Calcio, Il Fano a Imola in uno scontro diretto

Sfida importante in chiave salvezza per Imolese e Alma Juventus separate da un solo punto in classifica

FANO – In un momento positivo con 6 risultati utili consecutivi complici 2 vittorie e 4 pareggi nell’ultimo periodo, l’Alma Juventus Fano si gioca una parte importante di campionato nella delicata trasferta di Imola domani alle ore 15. Un vero e proprio scontro diretto quello tra i granata e i rossoblù. L’Imolese arriva alla sfida contro il Fano dopo la bella vittoria esterna sul campo del Carpi per 3-0 ma la situazione in classifica tra le due squadre è pressoché identica.

La formazione emiliana infatti al momento è in piena zona playout con 22 punti in 23 giornate, con un solo punticino in più rispetto alla squadra allenata da Flavio Destro. Uno scontro chiave in tema salvezza in una di quelle particolari partite che, per il Fano, sono si da vincere ma nemmeno da perdere.

In un campionato dove la retrocessione diretta passa solo per l’ultimo posto, e dove l’Arezzo salvo miracoli difficilmente la può sfangare (ultimo con 11 punti), la sfida di domani assume ancora più importanza. Fatta eccezione per il Matelica, prima squadra fuori dai playoff ma con dieci punti di vantaggio sulla zona playout, le squadre ancora in lotta per la salvezza sono tante, con Carpi, Fermana, Gubbio, Vis Pesaro e Legnago che sono coinvolte in maniera più diretta.