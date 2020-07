Fabriano Cerreto: la presentazione di mister Pazzaglia apre la stagione sportiva

FABRIANO – Linea giovane per la prima squadra, entusiasmo, massima attenzione al vivaio. Sono i tre “leit motiv” che hanno risuonato durante la presentazione ufficiale del nuovo allenatore – Simone Pazzaglia – che guiderà il Fabriano Cerreto nel prossimo campionato di Eccellenza di calcio. Ma è stata anche l’occasione per una presentazione ad ampio raggio di tutta l’attività sociale, quindi relativa anche al settore giovanile.

«Possiamo dire che, in questa occasione, apriamo ufficialmente la nostra stagione sportiva 2020/21 – ha esordito il presidente Claudio Guidarelli. – Per la prima squadra abbiamo puntato sul ritorno di mister Pazzaglia, auspicando di aprire insieme a lui un progetto duraturo, che prosegua per diversi anni. L’idea è di andare avanti con la linea verde, che ci ha fruttato nella scorsa stagione anche il riconoscimento come squadra più giovane d’Eccellenza, ben iniziata da mister Fenucci e dal suo staff che salutiamo e ringraziamo. Per la nuova squadra punteremo più possibile su giovani fabrianesi e del territorio, con l’innesto di alcuni giocatori esperti che possano essere da punto di riferimento. Trattative avviate? Ce ne sono e penso che nel fine settimana si concretizzeranno».

«Torno a Fabriano con molto piacere – ha detto mister Pazzaglia. – Sarà un campionato difficile, visto che probabilmente vi prenderanno parte squadre ambiziose come Ancona, Jesina, Sangiustese, Biagio Nzzzaro… Noi? Non parlo di obiettivi. Ovvio cercare di fare meglio possibile e non soffrire troppo. Ho sposato la scelta della società: spazio ai giovani con qualche elemento di esperienza. Vogliamo essere competitivi e stringere ulteriormente i rapporti con il nostro settore giovanile».

E a proposito di settore giovanile, il presidente Guidarelli aggiunge: «Proseguiamo con soddisfazione la collaborazione tra Fabriano Cerreto e Fortitudo, società diverse solo formalmente, perché di fatto gli intenti e i progetti sono unici».

Il massimo dirigente, poi, lancia anche qualche “stoccatina”. «Se da un lato ringrazio l’Atletica Fabriano, che gestisce lo stadio “Mirco Aghetoni”, per la proficua collaborazione – dice Guidarelli – dall’altro lato ci sono situazioni e rapporti con un altro impianto che risultano più difficili». Il riferimento è all’Antistadio, utilizzato dalle giovanili, oggetto di polemiche tra l’altro anche in consiglio comunale. «Ci piacerebbe avere maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale di Fabriano, anche in considerazione del fatto che siamo la società sportiva cittadina con maggior numero di tesserati tra senior e giovani, circa trecento – aggiunge il presidente: – non chiediamo un trattamento di riguardo, per carità, ma un pizzico di considerazione in più. Comunque andiamo avanti per la nostra strada. E in merito alle piccole realtà cittadine che stanno tentando di andare per conto loro, con un settore giovanile proprio, dico che hanno certamente il diritto di farlo, ma penso che sia sempre meglio essere uniti e collaborare piuttosto che dividersi, questo per il bene dei ragazzi e del calcio cittadino».

A proposito di settore giovanile Fabriano Cerreto/Fortitudo, il presidente della scuola calcio Marco Spuri ha evidenziato che «il movimento si sta rimettendo in moto con entusiasmo dopo il lungo stop per l’emergenza Covid-19, abbiamo obiettivi importanti e ambiziosi». E’ fresco il riconoscimento ottenuto di “scuola calcio Figc”. Venti saranno i tecnici impegnati nel vivaio, dodici i team allestiti tra attività di base e agonistica. Si comincerà probabilmente a fine agosto.

Alcuni tecnici e dirigenti del Fabriano Cerreto/Fortitudo al termine della presentazione di mister Pazzaglia

Questi, per concludere, gli organigrammi della prima squadra e del settore giovanile.

PRIMA SQUADRA

Presidente: Claudio Guidarelli

Direttore sportivo: Sergio Gubinelli

Direttore generale: Luigino Azzeri

Allenatore: Simone Pazzaglia

Allenatore dei portieri: Luca Tamburini

Segretario amministrativo: Simone Bruni

Consiglieri: Patrizio Camertoni e Armando Bacci.

SETTORE GIOVANILE

Presidente della scuola calcio: Marco Spuri

Vice presidente: Cristiano Gambucci

Responsabile del settore giovanile: Luigino Azzeri

Responsabile della scuola calcio: Pino Maraniello

Responsabile tecnico del settore giovanile: Samuele Gobbi

Responsabili tecnici della scuola calcio: Gabrio Giacchetta e Useini Besim

Dirigente: Paola Goffredi

Comunicazione: Beatrice Pellacchia

Area legale e rapporti con Federazione: Avv. Luca Fioriti.