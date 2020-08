Calcio, il Fabriano Cerreto ha iniziato a sudare

FABRIANO – Con una “rosa” per il momento di 23 giocatori, di cui tre volti nuovi (in attesa che almeno altri tre elementi vengano acquistati), il Fabriano Cerreto di mister Simone Pazzaglia si è radunato oggi pomeriggio (17 agosto) al “Parri” di Cerreto d’Esi e ha iniziato la preparazione atletica in vista del prossimo campionato di calcio di Eccellenza.

Dopo aver ricevuto il riconoscimento come squadra più “verde” della stagione scorsa, il team biancorossonero anche per il prossimo campionato prosegue sulla stessa linea, con un team giovane a forte matrice locale.

Tre, per ora, i volti nuovi. Si tratta del difensore Davide Candolfi (ex Moie Vallesina) e degli attaccanti Tommaso Battisti (ex Fossombrone) e Matteo Perri (ex Sambiase Lamezia). Ancora tre le “caselle” da riempire nell’organico, indicativamente due centrocampisti e un difensore, per i quali la società è al lavoro sul mercato.

Mantenendo gli opportuni “distanziamenti”, la squadra ha iniziato a sudare sul prato verde cerretese sotto le direttive del preparatore atletico Properzio Faraglia. Insieme al lui, il capo allenatore Simone Pazzaglia, il vice Stefano Tarabelli, l’allenatore dei portieri Luca Tamburini e il fisioterapista Alessio Lupini.

Lo staff del Fabriano Cerreto mentre prepara l’allenamento

Questo, nel dettaglio, l’attuale organico.

Portieri: Santini Nicolò (’99), Cesaroni Natan (’01), Girolamini Filippo (’02),

Difensori: Mulas Alex (’02), Lispi Rinaldo (’87), Candolfi Davide (’98), Salvatori Nicolò (’00), Orfei Federico (’00), Stortini Samuele (’00), Buldrini Noris (’01),

Centrocampisti: Marengo Elias (’96), Carmenati Francesco (’01), Fraboni Nicholas (’02), Giacometti Diego (’02), Storoni Matteo (’02), Grandoni Andrea (’03).

Attaccanti: Battisti Tommaso (’96), Nanni Federico (’01), Montagnoli Davide (’97), Perri Matteo (’97), Dauti Kevin (’01), Ciciani Matteo (’01), Spuri Niccolò (’03),