Calcio, Ettore Marchi è della Vis. Il Fano resta in attesa

Ettore Marchi è il nuovo attaccante in casa Vis Pesaro. La società biancorossa, tramite un comunicato sul proprio sito, ha confermato che «Il presidente Mauro Bosco e l’amministratore delegato del AC Monza Adriano Galliani hanno concordato tutti i dettagli dell’accordo che verrà messo nero su bianco tra lunedì e martedì».

Marchi, che al momento si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza dopo aver giocato e vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus U23 oltre all’aver disputato i playoff, arriverà a Pesaro nei prossimi giorni per la seconda parte del ritiro pre-campionato. Un ritiro che in casa biancorossa avrà inizio domani lunedì 3 agosto allo Stadio Benelli dopo 5 mesi di pausa forzata causa Covid-19.

Le strade di Nanu Galderisi, allenatore della Vis, e Ettore Marchi si incrociano di nuovo dopo l’esperienza di Gubbio dove l’attaccante ha fatto molto bene sotto la guida del tecnico vissino. A 35 anni, l’attaccante ormai ex Monza ha ancora tanta voglia di fare bene e di dimostrare di poter dare il suo contributo.

In casa Fano la prima mossa per la stagione 20/21 è stata fatta. La società granata ha infatti comunicato che il segretario generale Marco Minardi insieme al segretario Andrea Diotalevi ha iscritto regolarmente la squadra. I due si sono infatti recati a Firenze per depositare gli importi relativi della tassa d’iscrizione e della fideiussione bancaria, insieme a tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di serie C.

La società, con a capo il patron Claudio Gabellini, ha ribadito in diverse occasioni la volontà di disputare una stagione con qualche sofferenza in meno sapendo di poter contare su un gruppo ben collaudato. Diversamente dalla Vis Pesaro, che però non è mai tornata in campo come ha invece fatto il Fano con i playout, la società granata dovrebbe iniziare il suo ritiro solamente dopo la settimana di ferragosto, anche per dare qualche giorno di riposo in più ai calciatori che torneranno in città.

In un estate in cui il calciomercato aprirà ufficialmente solo il primo giorno del mese di settembre è molto più complicato fare mercato e poter consegnare a mister Alessandrini una rosa il più completa possibile già dai primi giorni di ritiro. Lo stesso tecnico del Fano ha tenuto a ribadire come “nel calciomercato entrano in gioco sempre diversi fattori come la volontà dei giocatori e la concorrenza di altre squadre, ed è per questo che bisogna sempre essere pronti ad avere valide alternative“.