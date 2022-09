PESARO – Dopo il pareggio in trasferta contro la Recanatese la Vis Pesaro oggi pomeriggio, domenica 11 settembre, bagnerà il suo esordio ufficiale in campionato allo Stadio Benelli davanti al proprio pubblico. Una sfida complicata e difficile contro il Fiorenzuola come ha annunciato l’allenatore della Vis Pesaro Sassarini a poche ore dalla partita.

«Loro sono la squadra che gioca il miglior calcio del nostro girone – ha detto il tecnico della Vis Pesaro – si conoscono bene e sono al terzo anno consecutivo con lo stesso allenatore e ciò significa tanto. Noi dovremo essere molto attenti in fase di non possesso palla perché se non pressiamo correttamente ti fanno girare in campo a vuoto».

Un Sassarini che però non sarà in campo con i suoi giocatori a causa di una squalifica di ben due giornate. «Sono infastidito per essere stato sanzionato per “espressione blasfema” perché non ho assolutamente detto nulla di ciò – ha detto Sassarini – se devo fare una battuta posso dire che dalla tribuna si vede molto meglio ciò che succede in campo anche se è più difficile comunicare».

Campagna abbonamenti che ha raggiunto quasi i 600 abbonati per la Vis. «Noi dobbiamo essere bravi a trasportare i nostri tifosi – conclude il mister – e questo lo ribadirò ai ragazzi».