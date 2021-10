La Vigor Senigallia vuole tornare a vincere: visita all’Urbino

Rientra Gambini dalla squalifica, servirà anche la sua qualità per provare a strappare nuovi punti pesanti per la classifica rossoblu

SENIGALLIA – Tornare a vincere è il desiderio della Vigor Senigallia. I rossoblu ci proveranno domenica – 10 ottobre alle 15,30 – sul campo dell’Urbino.

La banda di mister Aldo Clementi è reduce da due pareggi consecutivi, entrambi raggiunti dopo belle prestazioni che però lasciano un pizzico di amaro in bocca. I punti in classifica sono comunque 8, la posizione è buona e proprio da qui la Vigor deve ripartire. Con un Gambini in più, rientrato dalla squalifica.

Servirà anche la sua qualità per provare ad espugnare Urbino, ducali che sono reduci dal primo successo stagionale ottenuto sul campo del San Marco Servigliano (0-2).

La gara si disputerà allo stadio Montefeltro ed entrambe le formazioni vantano mille motivi per provare a vincerla. I padroni di casa per strappare il primo hurrà all’interno delle proprie mura, la Vigor per continuare a volare.