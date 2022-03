ANCONA – Il campionato di Eccellenza Marche è semplicemente pazzesco. Un grande Urbino sfiora il colpaccio al Bianchelli, ma la Vigor Senigallia rimonta nel finale e vince 3-2. Rete decisiva di Marcucci, golden boy rossoblù. Curioso l’episodio del gol dell’1-1, dove il portiere ducale Fiorelli si è incaricato della battuta di un rigore e ha ristabilito la momentanea parità.

La capolista ripristina il gap di +7 sull’inseguitrice Fossombrone, brava ad espugnare il campo del Porto Sant’Elpidio nell’anticipo 1-0 allo scadere. Se riposava l’Azzurra Colli, quarta forza del torneo, Jesina e Sangiustese consolidano il loro piazzamento playoff: i leoncelli passano 3-1 in casa dell’Urbania, in sangiustesi si prendono il derby con il Valdichienti Ponte 1-0. E sì, i bomber Perri e Iori hanno segnato anche in questo weekend.

L’Atletico Ascoli ritorna a ruggire, in grande stile. I piceni si impongono 4-0 sulla Biagio Nazzaro, costringendo il tecnico Omiccioli a fare i conti con la sua prima sconfitta alla guida dei rossoblù. Vittoria di platino per il Marina che sbanca Grottammare 2-1. Successi a domicilio per Atletico Gallo e San Marco Servigliano che battono rispettivamente Fabriano Cerreto e Montefano 2-1 e 1-0.