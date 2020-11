Calcio, Eccellenza: per la Vigor Senigallia stop agli allenamenti individuali

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia ha deciso di interrompere le sedute di allenamento individuale della prima squadra. Decisione presa in seguito alla pubblicazione del nuovo Dpcm.

Nel rispetto di tutte le norme previste, la società rossoblu aveva inizialmente provato a non fermarsi, convocando al campo sportivo l’organico per allenamenti da eseguire singolarmente.

L’impossibilità di utilizzare gli spogliatoi per lavarsi a fine attività ha chiaramente cambiato le carte in tavola. «Senza docce è impossibile proseguire – afferma mister Aldo Clementi -, soprattutto per i ragazzi che vengono da lontano. Ci fermeremo per un po’, in attesa di tempi migliori».

Proseguono per ora gli allenamenti individuali del settore giovanile. Per i ragazzi tesserati della Vigor erano previsti tre allenamenti settimanali per ogni categoria, ora se ne svolgeranno due. Un bel segnale comunque che garantisce al settore giovanile di non spegnersi in un momento così difficile.