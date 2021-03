Eccellenza, freme la Vigor Senigallia. Roberto: «Puntiamo ad arrivare più in alto possibile»

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia attende, spera nella ripartenza del campionato di Eccellenza e intanto coccola il suo baby portiere Edoardo Roberto.

L’estremo difensore rossoblu, classe 2003, è stato una delle note più positive dell’avvio di stagione vigorino. Poi lo stop e la nostalgia del calcio giocato. «Stiamo vivendo mesi difficili – racconta Roberto -, stare per così tanto tempo lontano dal campo non è semplice e non fa piacere. Per quanto mi riguarda, qualora venisse ufficializzata la ripartenza, non voglio deludere le aspettative. Voglio crescere, migliorare e fare tutto il possibile per tramutare la mia passione in una vera e propria professione».

Di certo l’età è tutta dalla sua parte e, circondato da veterani come capitan Vitali, Marini e Lazzari, può sicuramente imparare tanto. «Siamo tanti giovani che vengono aiutati, ogni giorno, dai più grandi. Ci consigliano, ci incitano a dare il massimo e sono convinto che si possa solo migliorare fianco a loro. Il campionato di Eccellenza non è assolutamente da prendere sotto gamba, tante squadre si stanno rinforzando. Noi però abbiamo tutte le carte in regola per ritagliarci spazi importanti e puntiamo ad arrivare più in alto possibile».

Tanta voglia di tornare a giocare trapela dalle parole del golden boy rossoblu. Per quanto riguarda il restart, la palla è ora passata alla Figc. La Vigor attende e nel frattempo è in giovani ma buone mani, quelle di Edoardo Roberto.