ANCONA – Quinto atto del girone di ritorno di Eccellenza Marche. Stiamo entrando nella fase clou del torneo e sono tante le sfide affascinanti che prenderanno vita domenica 6 marzo (ore 15), eccetto Porto Sant’Elpidio-Fossombrone anticipata a sabato 5 marzo, sempre alle 15.

La capolista Vigor Senigallia, forte di 7 punti di vantaggio sull’inseguitrice Fossombrone, ospita l’Urbino per provare a rialzare la testa. Gianfranco D’Errico e soci sono reduci dalla prima sconfitta stagionale, a Fabriano, e contano sul calore del proprio pubblico per tornare a sorridere. Cerca conferme invece il Fossombrone, dopo il bel successo con il Valdichienti Ponte. I Fucili boys fanno visita al Porto Sant’Elpidio, voglioso di uscire velocemente dalla zona playout.

Obiettivo che ha anche la Biagio Nazzaro 2.0 di mister Omiccioli, fresca di riposo, che muove verso la terra picena per affrontare l’Atletico Ascoli. Il big match di giornata è quello tra Atletico Gallo e Fabriano Cerreto, dove due formazioni in salute si contendono punti pesanti. Come quelli in palio tra Valdichienti Ponte e Sangiustese.

Il programma gare di Eccellenza Marche è completato da: Grottammare-Jesina, San Marco Servigliano-Montefano e Urbania-Jesina. Turno di riposo per l’Azzurra Colli, terza forza del campionato.