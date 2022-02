Calcio, Eccellenza: la Vigor Senigallia prova la fuga, il Valdichienti si rilancia in classifica

ANCONA – Il campionato di Eccellenza Marche è tornato, insieme allo spettacolo che riesce a garantire ogni settimana. La capolista Vigor Senigallia vince, convince e fugge in classifica al termine della prima giornata del girone di ritorno. I rossoblù hanno superato all’ultimo respiro la Biagio Nazzaro 3-2. L’inseguitrice Fossombrone frena 1-1 in casa contro il Marina e adesso il gap in graduatoria ammonta a 6 lunghezze.

Il big match domenicale se lo aggiudica il Valdichienti Ponte, bravo a superare 3-0 l’Atletico Gallo, risalendo così la china e avvicinandosi alla zona playoff. Lo scontro salvezza tra Grottammare e Fabriano Cerreto vede gli ospiti vincere 1-0, grazie alla solita rete di Del Sante. I cartai confermano ancora una volta il proprio grande momento di forma e ora la zona tranquilla dista un solo punto.

Pari e spettacolo tra Porto Sant’Elpidio e Jesina (2-2). Pareggi arrivati anche in Urbania-Atletico Ascoli (1-1) e Montefano-Urbino (1-1). L’Azzurra Colli non sbaglia sul manto del fanalino di coda San Marco Servigliano, si impone 1-0 e aggancia il terzo posto in classifica, condiviso con la Jesina.