Eccellenza, la Vigor Senigallia a Montefano per evitare l’ultimo posto in classifica

SENIGALLIA – Turno infrasettimanale per la Vigor Senigallia. La squadra di mister Aldo Clementi, domani 2 giugno alle 16.30, fa visita al Montefano per la penultima giornata di regular season.

Capitan Pesaresi e compagni arrivano all’appuntamento dopo quattro sconfitte consecutive, la più recente al Bianchelli con la Jesina. L’ultima affermazione della Vigor è stata proprio contro Mastronunzio e soci, sempre a Senigallia per 4-0 nella gara di andata.

Entrambe le compagini hanno abbandonato ormai il sogno playoff, ma di certo vogliono far di tutto per non chiudere all’ultimo posto del girone A. La gara di domani potrebbe risultare appunto decisiva per questo piazzamento.

Fischio d’inizio fissato alle 16,30 e diretta streaming sulla pagina Facebook del Montefano.

TURNO COMPLETO E CLASSIFICA – Fossombrone-Jesina, Atletico Gallo-Anconitana, Montefano-Vigor Senigallia; Fossombrone 15, Atletico Gallo 15, Anconitana 14, Jesina 11, Vigor Senigallia 5, Montefano 4.