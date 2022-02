ANCONA – La Vigor Senigallia vince ancora, vince sempre. I rossoblù si prendono il derby del Bianchelli con la Jesina 2-1 e volano a +10 sull’inseguitrice Fossombrone. Di D’Errico e Baldini le reti decisive davanti a 1600 tifosi, inutile il gol di Monachesi che ha riaperto la gara nel secondo tempo.

La squadra di mister Aldo Clementi comanda sempre di più la classifica, complice il pareggio a reti bianche tra Montefano e Fossombrone. Si tratta del quarto risultato ics consecutivo per i biancoazzurri, ammalati di “pareggite” e ora costretti a guardarsi le spalle per difendere il secondo posto.

L’Azzurra Colli, terza forza del campionato di Eccellenza Marche, non ne ha approfittato pareggiando 1-1 sul campo di un Grottammare in crescita. Come l’Atletico Ascoli che regala spettacolo nel big match con il Valdichienti Ponte, imponendosi addirittura 3-0 e riaprendo in modo netto la corsa playoff.

Il Porto Sant’Elpidio nel frattempo saluta la zona playout, batte 1-0 l’Urbino e torna a respirare aria buona. Ma laggiù è bagarre: il Fabriano Cerreto riposava, la Biagio Nazzaro di Omiccioli impatta 0-0 a Urbania come l’Atletico Gallo che con lo stesso risultato divide la posta in palio con la Sangiustese.

Rialza la testa il Marina, che non vinceva dal 17 ottobre e passa 2-0 sul campo del fanalino di coda Servigliano, condannato ormai alla retrocessione diretta, ma che vende la pelle a caro prezzo ogni weekend.