Calcio Eccellenza, per la Vigor Senigallia è tempo di derby: domenica visita all’Anconitana

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia si prepara all’esame Anconitana. Gli uomini di mister Aldo Clementi faranno visita ai dorici domenica 18 aprile alle ore 16,30.

Il match del Del Conero sarà valido per la seconda giornata del girone A del nuovo campionato di Eccellenza. Si sconteranno due tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. Da una parte ci sarà l’Anconitana, leader della classifica dopo il successo sul campo della Jesina, dall’altra una Vigor Senigallia in cerca di riscatto.

I rossoblu lo scorso weekend sono stati raggiunti in extremis dall’Atletico Gallo e sono andati a un passo da una vittoria prestigiosa all’esordio disputato al Bianchelli. Il tecnico Clementi torna sulla beffa arrivata in extremis: «Ho letto che il pari con il Gallo è stato definito un mezzo passo falso. Forse non ci siamo ancora resi conto del valore del Gallo e di tutte le altre squadre, noi compresi».

Poi l’allenatore della Vigor si affaccia sul derby con i biancorossi: «Giocheremo contro una squadra che per nome, blasone, organico non può che essere la più importante del girone. Siamo consapevoli delle nostre qualità, andremo a giocarci la partita al massimo delle nostre potenzialità».

In casa Vigor da valutare le condizioni fisiche degli acciaccati Lazzari e Enrico Nacciarriti. Sicuramente non ci sarà capitan Vitali, sostituito egregiamente da Magi Galluzzi già nella prima giornata col Gallo. A disposizione il nuovo acquisto Luca Nacciarriti, fratello di Enrico.

La gara sarà trasmessa in diretta su E’Tv Marche (canale 12), sull’app dell’emittente e sulla pagina Facebook in streaming.