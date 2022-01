Calcio Eccellenza, la capolista Vigor Senigallia può rifiatare: il campionato si ferma due settimane

La notizia era nell’aria e ora è divenuta ufficiale: la capolista tornerà in azione fra 15 giorni contro la Biagio Nazzaro al Bianchelli

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia si ferma al comando della classifica. La notizia era nell’aria, oggi – venerdì 7 gennaio – è diventata ufficiale: il campionato di Eccellenza ripartirà domenica 23 gennaio.

Il Comitato Regionale Marche ha deciso così, ripetendo i provvedimenti presi qualche giorno fa per tutti gli altri campionati, dalla Promozione in giù. Le due giornate fissate per domenica 9 gennaio e domenica 16 verranno disputate domenica 23 e domenica 30 gennaio, con conseguente slittamento di tutto il calendario.

La Vigor allora può rifiatare, sperando di recuperare i tre giocatori positivi al Covid-19 che sono in isolamento ormai da qualche giorno. Nonostante queste defezioni, la squadra di mister Aldo Clementi è riuscita a superare l’Atletico Gallo al Bianchelli durante l’Epifania, fuggendo in classifica a +4 dal Fossombrone, che ha pareggiato in extremis 2-2 il suo match con la Jesina.

La Vigor tornerà in azione domenica 23 gennaio, ospitando la Biagio Nazzaro al Bianchelli (ore 15).