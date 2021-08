Vigor Senigallia, buona anche la seconda: al Bianchelli i rossoblù superano il Marzocca

SENIGALLIA – Ancora un’ottima Vigor Senigallia. I rossoblu nella seconda amichevole stagionale superano 2-0 il Marzocca grazie alle reti di Carsetti e Omenetti.

Primo tempo equilibrato, davanti a una bella cornice di pubblico. Solo il palo nega a Denis Pesaresi il gol del vantaggio. Nella ripresa, mister Aldo Clementi cambia tutti gli effettivi, D’Errico e Paradisi regalano spettacolo. Il primo, crossa al bacio per Carsetti, il centravanti impatta di testa e regala l’1-0 alla Vigor al 10′. Paradisi dieci minuti più tardi fa tutto da solo, spara dalla distanza ma centra la traversa, sulla ribattuta arriva Omenetti e firma il raddoppio.

Per la Vigor, in programma altri tre test match: Castelfidardo (Serie D, sabato 21 agosto in trasferta) e Barbara (Promozione, mercoledì 25 agosto al Bianchelli). Fissata anche un’altra amichevole per sfruttare il turno di riposo in Coppa Italia: sabato 4 settembre, la Vigor ospiterà l’Osimana al Bianchelli (ore 18,30).

TABELLINO VIGOR SENIGALLIA – MARZOCCA 2-0

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Olivi, Bartolini, Magi Galluzzi, Rotondo, Gambini, Marcucci, Mancini, Pesaresi, Lazzari, Nacciarriti. All. Clementi.

PANCHINA VIGOR: Sarti, Grilli, Tomba, Bucari, Marini, Omenetti, Marzano, Baldini, Arsendi, Carsetti, D’Errico, Paradisi, Orciani, Rossetti.

MARZOCCA: Giovagnoli, Montanari, Asoli, Santi Amantini, Brunori, Rossi, Ripanti, Marchesini, Roberto, Moschini, Paolini. All. Giuliani.

PANCHINA MARZOCCA: Tranquilli, Clementi, Pigini, Mandolini, Tomba, Girini, Baldini, Bonvini, Pierucci.

RETI: 55′ Carsetti, 65′ Omenetti.