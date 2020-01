Calcio, Eccellenza: tra Vigor e Marina derby a reti inviolate. In alta quota rallentano tutte

Non torna al successo la truppa di mister Aldo Clementi. A Montemarciano, la stracittadina termina 0-0. L'Anconitana impatta 2-2 con il Fabriano, ma nessuno ne approfitta

Nel campionato di calcio di Eccellenza termina 0-0 il derby tra Marina e Vigor Senigallia. I ragazzi di mister Aldo Clementi rimandano il ritorno al successo, ma possono accontentarsi di un punto contro un avversario veramente ostico.

Al Di Gregorio di Montemarciano, le due compagini hanno dato vita a una sfida fisica, combattuta ed emozionante nonostante l’assenza di gol.

Nella quarta giornata di ritorno del massimo campionato regionale non mancano sicuramente le sorprese. In alta quota rallentano tutte le protagoniste del torneo.

L’Anconitana si è vista costretta a recuperare un doppio svantaggio contro il Fabriano Cerreto. La doppietta dell’ex Marengo costringe i dorici a rincorrere. Le reti di Magnanelli e Fiore fissano il punteggio finale di 2-2.

Il Montefano non intende fermarsi. Quinta vittoria consecutiva e classifica che sorride come non mai. Mastronunzio e soci sbancano sorprendetemente il campo dell’Atletico Gallo. La rete del 2-1 finale è stata siglata proprio dall’ex capitano biancorosso allo scadere.

Anche Castelfidardo e Forsempronese non centrano bottino pieno. I fidardensi impattano 1-1 in casa dell’Altetico Azzurra Colli. I pesaresi raccolgono il medesimo risultato con il Valdichienti Ponte davanti al proprio pubblico amico.

Unico ad approfittare di tutti questi pareggi è il Porto d’Ascoli. I piceni si impongono 2-0 a domicilio contro il San Marco Lorese. Ora, la vetta dista solamente 3 lunghezze e la prossima settimana c’è proprio Porto d’Ascoli-Anconitana.

Il fanalino di coda Sassoferrato Genga cade internamente 2-1 contro l’Atletico Alma. Infine, l’Urbania ha la meglio 2-1 sul Grottammare.