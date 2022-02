Tutto pronto per Vigor-Jesina. Mister Omiccioli debutta sul campo dell’Urbania

ANCONA – Il campionato di Eccellenza Marche si affaccia sulla terza giornata del girone di ritorno, fissata per domenica 20 febbraio (ore 15). I fari sono puntati sul derby dello stadio Bianchelli, dove la capolista Vigor Senigallia ospita la Jesina, terza forza del torneo.

La leader rossoblù vuole proseguire la fuga solitaria in vetta alla classifica, godendo già di un vantaggio di 8 punti sulla primissima inseguitrice Fossombrone. I leoncelli stanno vivendo un periodo di forma ottimo e hanno tutte le carte in regola per provare a sgambettare i cugini senigalliesi.

La curiosità di tutti gli addetti ai lavori non manca per quanto riguarda il debutto di mister Mirco Omiccioli sulla panchina della Biagio Nazzaro, chiamato a centrare una salvezza al momento in forte discussione. L’ex Castelfidardo, Fano, Recanatese e Urbania, ritroverà proprio quest’ultimo club nel weekend. Chissà se l’esonero del tecnico Giammarco Malavenda di inizio settimana avrà fatto scattare la scintilla all’interno di un gruppo in netta difficoltà di risultati. Di certo, il manto dell’Urbania non è facile da espugnare per nessuno.

Come non sarà facile il compito dell’Azzurra Colli, seconda e ultima formazione al terzo gradino della classifica, che se la vedrà con un Grottammare rivitalizzato dal recentissimo successo di Chiaravalle. Il Fossombrone muove invece verso Montefano. Da non perdere, inoltre, il big match per la corsa playoff tra Valdichienti Ponte e Atletico Ascoli.

Il fanalino di coda Servigliano riceve il Marina e gli ospiti non esultano dallo scorso 17 ottobre in campionato, che sia la volta buona? Forse, ma i padroni di casa stanno dimostrando di dare filo da torcere a chiunque. Completano il quadro di giornata: Porto Sant’Elpidio-Urbino e Atletico Gallo-Sangiustese. Turno di riposo per il Fabriano Cerreto.

RECUPERO – L’ultimo recupero del campionato Eccellenza Marche da disputare si è giocato ieri, mercoledì 16 febbraio e ha visto Porto Sant’Elpidio e Sangiustese impattare 1-1. I sangiustesi agganciano così il Valdichienti al quinto posto, gli uomini di mister Ottavio Palladini restano al terzultimo gradino della classifica ma raggiungono la Biagio Nazzaro.