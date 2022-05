Calcio Eccellenza, ultimi 90 minuti: si decidono i tabelloni playoff e playout

Gli spareggi per la promozione in Serie D scatteranno mercoledì 18 maggio, quelli per evitare la retrocessione invece andranno in scena domenica 29 maggio

ANCONA – Ci siamo, mancano solamente 90 minuti al termine del campionato di Eccellenza Marche. Un torneo, che stiamo per salutare, avvincente, divertentissimo e che è stato un piacere raccontare. L’ultima giornata del girone di ritorno non sarà però l’ultimo appuntamento stagionale, anzi sarà determinante nel definire i tabelloni playoff e playout.

Gli spareggi per la promozione in Serie D scatteranno mercoledì 18 maggio, quelli per evitare la retrocessione invece andranno in scena domenica 29 maggio. Qualche verdetto lo abbiamo già: Fossombrone, Atletico Ascoli e Jesina sono già sicure di disputare i playoff. L’ultimo posto al sole è conteso tra Sangiustese (50 punti) e Azzurra Colli (48). Biagio Nazzaro, se dovesse conquistare almeno un punto con il San Marco Servigliano, Urbino e Urbania sono certe di giocarsi le proprie chance ai playout. Probabilmente la quarta formazione sarà il Porto Sant’Elpidio, al netto di un eventuale harakiri del Fabriano Cerreto. Doveroso ricordare che il campionato di Eccellenza Marche è già stato vinto da tempo dalla Vigor Senigallia e che il tandem Grottammare–Servigliano è retrocesso direttamente in Promozione.

Il programma gare dell’ultima giornata di Eccellenza Marche (con tutte le gare in contemporanea domenica 15 maggio alle 16,30): Atletico Gallo-Vigor Senigallia (sabato 14 alle 15), Azzurra Colli-Marina, Biagio Nazzaro-San Marco Servigliano, Atletico Ascoli-Grottammare, Fabriano Cerreto-Montefano, Jesina-Fossombrone, Urbino-Valdichienti Ponte, Sangiustese-Porto Sant’Elpidio. Riposa l’Urbania.