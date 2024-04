Calcio Eccellenza, ultima curva: Civitanovese in D? O il Montefano? Occhio all’ipotesi spareggio

ANCONA – Stiamo per vivere l’ultimo (?) capitolo del campionato di calcio di Eccellenza. Poi sarà tempo di playoff e playout. Manca sempre meno a domenica 28 aprile, data prevista per la disputa dell’ultima giornata del girone di ritorno. Tutte in campo alle ore 16,30.

Ci sono (quasi) tutti i verdetti ancora da decretare. Il più importante, neanche a dirlo, è quello che riguarda la capolista Civitanovese e la grande antagonista Montefano. I rossoblu ospitano la Jesina, i viola fanno visita all’Urbania. La formazione di mister Sante Alfonsi, a un passo dal capolavoro, vanta un distacco di due punti sulla truppa del tecnico Nico Mariani.

Le ipotesi

La Civitanovese vola in Serie D se batte la Jesina, se pareggia e il Montefano non vince a Urbania, e in caso di una doppia sconfitta di entrambe le candidate alla vittoria finale. C’è l’ipotesi spareggio in campo neutro se la Civitanovese pareggia e il Montefano vince, con entrambe a quota 57 punti.

Una delle due si dovrà accontentare dei playoff. Insieme a Chiesanuova, Urbino e – probabilmente – Castelfidardo. I biancoverdi però non hanno ancora raggiunto la matematica, che lascia aperto uno spiraglio (piccolissimo) al Montecchio Gallo. Il Castelfidardo, per essere certo dei playoff, dovrà fare almeno un punto sul campo dell’Azzurra Colli. Il Montecchio Gallo spera in questa combinazione: Castelfidardo kappao, Urbino (a oggi quarto a parimerito coi fisarmonicisti) vince o pareggia in casa con l’Osimana e Montecchio Gallo (oggi sesto) vince in casa con il Chiesanuova.

Lotta salvezza

Qui è bagarre totale. Oggi la situazione è la seguente: playout Jesina-Colli e Montegiorgio-Sangiustese VP, col Monturano retrocesso da ultimo. Ma tutto sarà in discussione domenica. Se la Jesina quintultima (a +8 sulla penultima Colli) dovesse vincere a Civitanova, potrebbe sperare nelle non vittorie di Colli e Monturano per salvarsi direttamente in virtù del distacco. Alla Sangiustese VP, terzultima, basta un punto per evitare lo spareggio retrocessione. Il Montegiorgio, in caso di successo, confermerebbe lo spareggio davanti al proprio pubblico. Colli e Monturano (separate da un punto) devono vincere: in tal caso, una delle due retrocederebbe diretta, l’altra se la vedrà con la Jesina al Carotti.

IL PROGRAMMA GARE DI ECCELLENZA: Maceratese-Monturano, Colli-Castelfidardo, Civitanovese-Jesina, Montecchio Gallo-Chiesanuova, Montegranaro-Sangiustese VP, Montegiorgio-Tolentino, Urbania-Montefano, Urbino-Osimana.

CLASSIFICA: Civitanovese 56, Montefano 54, Chiesanuova 52, Castelfidardo 48, Urbino 48, Montecchio Gallo 45, Osimana 43, Montegranaro 42, Maceratese 42, Urbania 39, Tolentino 37, Jesina 28, Montegiorgio 23, Sangiustese VP 22, Azzurra Colli 20, Monturano 19.