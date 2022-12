Eccellenza, ci si gioca il titolo d’inverno: Atletico Ascoli, Urbino e Valdichienti Ponte in lizza

È corsa a tre per chiudere al primo posto il girone di andata e salutare nel migliore dei modi il 2022. La sosta si avvicina

ANCONA – Siamo arrivati all’ultima giornata del girone di andata di Eccellenza, l’ultima partita prima della sosta natalizia. Chi si laureerà campione d’inverno? Ci sono tre squadre in lizza: Atletico Ascoli, Urbino e Valdichienti Ponte.

I calzaturieri, secondi a quota 25 punti, giocano l’anticipo di sabato 17 dicembre. Il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio è l’ospite di turno. Tutte le partite si giocano domenica 18. La capolista picena (27 punti) ospita proprio l’Urbino (25) e la corsa al titolo d’inverno dipende tutta dall’esito di questa partita.

A ruota, ci sono due derby che preannunciano fuoco e fiamme: Osimana-Jesina e Atletico Gallo-Fossombrone. Punti in palio pesanti per le zone nobili della classifica anche quelli tra Montefano e Azzurra Colli. Scontro salvezza tra Fabriano Cerreto e Castelfidardo, come Maceratese–Marina e Sangiustese–Chiesanuova.