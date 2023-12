Calcio Eccellenza, terzultima di andata in arrivo. Maceratese in finale di Coppa

ANCONA – La Maceratese è in finale di Coppa Italia Eccellenza, fase marchigiana. Raggiunta l’Osimana, già sicura di giocarsi l’ambito trofeo giovedì 21 dicembre con sede da definire. I biancorossi impattano 0-0 nella semifinale di ritorno col Montegranaro e passano il turno, complice il 2-1 dell’andata.

Domenica 3 dicembre è tempo di campionato. La Maceratese fa visita alla Jesina per uno storico derby del calcio marchigiano. La capolista di Eccellenza, il Montegranaro, cerca immediato riscatto sul campo della big Montecchio Gallo. Altro scontro ad alta quota quello che vede il Montefano ricevere la Civitanovese. L’Urbino muove verso Monturano.

Citati i big match, non mancano gli appuntamenti che mettono in palio punti pesanti in ottica salvezza: Sangiustese VP-Montegiorgio, Castelfidardo-Urbania e Tolentino-Azzurra Colli. La sfida Osimana-Chiesanuova, con protagonista il grande ex Roberto Mobili, completa il programma della terzultima giornata di andata di Eccellenza,