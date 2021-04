ANCONA – Terza giornata alle porte per il campionato di calcio di Eccellenza marchigiana che nel weekend mette in palio diverse sfide molto interessanti nei due mini-gironi.

Nel girone A la capolista Anconitana andrà a far visita, nell’anticipo di domani alle 16.30, al Fossombrone nella speranza di centrare il terzo successo consecutivo dopo quelli ottenuti con Jesina e Vigor Senigallia. Ad attenderla troverà una compagine capace di imporsi 3-1 nella prima giornata con il Montefano ma di cedere nell’ultimo turno in rimonta all’Atletico Gallo. Domenica Jesina-Vigor Senigallia è caccia alla prima vittoria per entrambe mentre il Montefano di Salvatore Mastronunzio attende l’Atletico Gallo dell’amico Simone Rizzato. Tutte le gare si giocheranno alle 16.30.

Nel girone B fari puntati sul big match tra Atletico Ascoli e Valdichienti Ponte. Da una parte gli ascolani di mister Aloisi, partiti a rilento rispetto alle rosee aspettative. Dall’altra la truppa di Giandomenico prima in classifica e vogliosa di confermarsi ancora. Occhio anche ad Atletico Azzurra Colli-Sangiustese con gli ospiti che cercano punti pesanti in un campo mai facile come quello di Colli del Tronto. Non può più sbagliare il Porto d’Ascoli di scena sul terreno di gioco del Grottammare.