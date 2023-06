Il trainer Michele Fucili avverte: «Non possiamo permetterci di scendere in campo per difendere il risultato, dobbiamo segnare»

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone deve fare gol. Lo dice il risultato dell’andata, lo ricorda il DNA dei biancoazzurri e soprattutto lo ribadisce il trainer Michele Fucili, alla vigilia di una gara importantissima.

Il Fossombrone domenica 4 giugno fa visita al Certosa, per la semifinale di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza. In palio il pass per la finalissima, sempre andata e ritorno, che decreterà la formazione promossa in Serie D. Fischio d’inizio previsto alle ore 16.30, a Roma, allo stadio Certosa. Si riparte dalla vittoria 1-0 ottenuta all’andata, in terra pesarese, ricordando che vige ancora la regola dei gol in trasferta.

Fucili carica l’ambiente: «Non possiamo permetterci di scendere in campo per difendere il risultato, bensì dovremo essere bravi a segnare almeno un gol. Dobbiamo giocarci al massimo la partita, si riparte da 0-0. L’obiettivo è quello di impensierirli, consapevoli che il loro campo sintetico può avvantaggiare i locali, al contrario del nostro che forse ha favorito noi all’andata. Affrontiamo una squadra quadrata – entra nello specifico -, che vanta una grande solidità difensiva e un tridente molto pericoloso. Giocano in casa, proveranno a fare di tutto per ribaltare l’esito della semifinale. Dobbiamo fare attenzione».

Dall’altra parte del tabellone, la semifinale di andata tra Cuoiopelli, di Pisa, e i piacentini dell’Agazzanese è terminata 0-0.