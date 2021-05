Eccellenza, rush finale: la Vigor Senigallia riceve la Jesina al Bianchelli

SENIGALLIA – Fari puntati su Vigor Senigallia-Jesina. Terzultima giornata del girone A di Eccellenza che vede contrapposti i rossoblu, ormai fuori dalla lotta playoff ma desiderosi di chiudere bene, e i biancorossi che non vogliono smettere di sognare.

Gli uomini di mister Aldo Clementi, fresco di rinnovo annunciato in settimana, cercano riscatto dopo una ripartenza che li ha visti protagonisti, in negativo, nonostante le buone prestazioni offerte in ogni match. Dall’altra parte i ragazzi del tecnico Marco Strappini hanno tutte le carte in regola per giocarsi fino alla fine un posto playoff.

Si gioca domenica 30 maggio, allo stadio Bianchelli e fischio d’inizio fissato alle ore 16,30. La diretta streaming di Vigor-Jesina sarà godibile sulla pagina Facebook della società rossoblu grazie alla collaborazione con la MMag Comunicazione.

TURNO COMPLETO E CLASSIFICA – Anconitana-Fossombrone, Atletico Gallo-Montefano, Vigor Senigallia-Jesina; Fossombrone 14, Anconitana 13, Atletico Gallo 12, Jesina 8, Vigor Senigallia 5, Montefano 4.