Eccellenza, rush finale rovente. Atletico Ascoli, Fossombrone, Jesina: chi arriva secondo?

Tre formazioni in un solo punto si giocano la miglior posizione della griglia playoff alle spalle della già campionessa Vigor Senigallia

ANCONA – Terzultima giornata di Eccellenza Marche, si gioca domenica 1 maggio alle 16,30 eccetto i due anticipi di sabato 30 aprile. Con la Vigor Senigallia ormai in «vacanza» e fresca del pass valido per la Serie D 2022/2023, resta da capire quali squadre si posizioneranno alle sue spalle, soprattutto in che ordine.

SABATO – L’Atletico Gallo, con ancora qualche speranza di poter agguantare i playoff, ospita un Grottammare chiamato all’impresa per provare ad abbandonare la zona retrocessione diretta. La Biagio Nazzaro, anch’essa bisognosa di una svolta per poter ambire a mantenere la categoria, riceve il Montefano.

DOMENICA – L’Atletico Ascoli è secondo a quota 50 punti e ospita il Porto Sant’Elpidio, Fossombrone e Jesina che inseguono a 49 affrontano rispettivamente Fabriano Cerreto in trasferta e Marina in casa. La quinta forza del torneo e ultima formazione presente in griglia playoff, l’Azzurra Colli con 47 punti, riceve la visita dell’Urbino. Chiudono il programma gare di Eccellenza Marche: Urbania-Vigor Senigallia e Sangiustese-San Marco Servigliano.