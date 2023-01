Eccellenza, il Fossombrone esagera. Il Montefano non conosce limiti

ANCONA – Il girone di ritorno di Eccellenza è appena cominciato, ma quante sorprese da raccontare. L’equilibrio cresce sempre di più, complici i passi falsi delle formazioni più in alto in classifica. Su tutti, quello del Valdichienti Ponte, che sciupa l’occasione di salire in vetta perdendo in casa contro l’Urbino. I ducali si impongono 1-0, riscattando la finale di Coppa Italia Eccellenza Marche dello scorso dicembre.

Frena anche la capolista Atletico Ascoli, il big match contro la Jesina termina 2-2. Ne approfittano, in rigoroso ordine di classifica, Montefano, Fossombrone e Osimana. I viola balzano al secondo posto grazie alla vittoria nel derby col Chiesanuova 2-1. I pesaresi si collocano al terzo gradino, in tandem con Urbino e Valdichienti, rifilando una cinquina al Fabriano Cerreto (1-5). I senzatesta non sbagliano contro il fanalino Porto Sant’Elpidio, si impongono 2-0 e ora distano un punto dalla zona playoff.

Masticano amaro Azzurra Colli, Marina e Maceratese. I piceni impattano 1-1 con il Castelfidardo, i ragazzi di mister Gianluca Fenucci cadono sul campo della Sangiustese 1-0, i biancorossi finiscono kappao sul prato dell’Atletico Gallo (1-0).