ANCONA – È online il calendario del campionato di Eccellenza 2022/2023. Dopo gli abbinamenti degli ottavi di finale di Coppa, il Comitato Regionale Marche ha infatti emesso un nuovo comunicato.

Ironia della sorte, si ripartirà da dove ci eravamo salutati. Tra tante polemiche, oltretutto. La prima giornata vedrà contrapposte Jesina e Atletico Ascoli, due delle grandi favorite e proprio loro che si sono giocate lo scorso 22 maggio l’accesso alla fase nazionale dei playoff promozione. I leoncelli, con un solo risultato a disposizione, sfiorarono il colpaccio in trasferta, ma furono poi i piceni a prevalere 2-1 ai supplementari (gol di Vechiarello e Galli, in mezzo quello di Perri), strappando così il pass per il turno successivo. La gara terminò con un finale piuttosto nervoso e delle scelte arbitrali non apprezzate dalla Jesina, cose che comunque possono capitare quando c’è una posta in palio così alta.

Jesina e Atletico Ascoli dunque si ritroveranno subito, domenica 11 settembre. Ed ecco il quadro completo del primo turno di Eccellenza: Porto Sant’Elpidio-Osimana, Castelfidardo-Azzurra Colli, Chiesanuova-Montefano, Fossombrone-Fabriano Cerreto, Urbino-Valdichienti Ponte, Marina-Sangiustese, Maceratese-Atletico Gallo.