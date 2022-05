Calcio Eccellenza, via ai playoff: Atletico Ascoli-Azzurra Colli e Fossombrone-Jesina

Si parte subito con le semifinali regionali fissate per mercoledì 18 maggio. Le vincenti collideranno domenica 22, in casa della miglior classificata in campionato

ANCONA – Neanche il tempo di rifiatare, che stanno per partire i playoff di Eccellenza Marche. Una delle quattro formazioni marchigiane domenica prossima (22 maggio) strapperà il pass per accedere al tabellone nazionale, che ricordiamo mette in palio un posto per la prossima Serie D. Le semifinali regionali, fissate per mercoledì 18 maggio, vedono contrapposte le compagini picene Atletico Ascoli e Azzurra Colli, rispettivamente seconda e quinta forza del torneo appena concluso, ma anche Fossombrone e Jesina (terza contro quarta).

Il derby piceno si gioca a Castel di Lama, alle ore 16,30. La squadra allenata da mister Luigi Giandomenico può contare sul fattore casalingo e sulla possibilità di accedere alla finale anche in caso di parità dopo gli eventuali tempi supplementari. Attenzione però alla formazione guidata dal trainer Peppino Amadio, autentica rivelazione del campionato di Eccellenza Marche. L’estremo difensore Simone David e compagni hanno esultato all’andata (2-0) e al ritorno (1-2).

Il match tra Fossombrone e Jesina si gioca al Comunale Marcello Bonci, con start fissato alle 20,30. Il team di mister Michele Fucili gode degli stessi vantaggi dell’Atletico Ascoli, ma deve fare i conti con i leoncelli del tecnico Marco Strappini. Nei precedenti di campionato, si ricordano due pareggi (2-2 a Fossombrone, 1-1 a Jesi domenica scorsa).

Le vincenti di queste due semifinali collideranno domenica 22 maggio, in gara unica. La compagine miglior classificata in campionato ospiterà la contesa. Per quanto riguarda i playout tra Porto Sant’Elpidio-Biagio Nazzaro e Urbania-Urbino ci sarà da aspettare fino a domenica 29 maggio.