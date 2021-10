Perri non basta, Jesina acciuffata nel recupero dall’Atletico Gallo

Alla doppietta dell'attaccante leoncello, risponde per i padroni di casa quella di Bartolini, che in extremis firma il pari su calcio di rigore che costa l'espulsione a Lucarini

GALLO DI PETRIANO (PU)- Doppietta di Perri per la Jesina e di Bartolini per i padroni di casa dell’Atletico Gallo: finisce 2-2 la sfida di Gallo di Petriano, il secondo consecutivo – e terzo sin qui in campionato- per i leoncelli, sicuramente i più amareggiati per il segno ics finale: perché la formazione di mister Marco Strappini, due volte in vantaggio, aveva coltivato l’idea della vittoria fino al recupero.

È infatti oltre il 90’ che l’Atletico Gallo conquista il calcio di rigore– sul quale arrivano secondo giallo e espulsione di Lucarini- che permette a Bartolini di firmare il pari conclusivo. La Jesina era andata in fuga con Perri una prima volta nel primo tempo e poi ancora nella ripresa, dopo l’1-1 sempre di Bartolini.

Pari amaro ma che per la Jesina prosegue la serie positiva in trasferta, dove sin qui i leoncelli hanno conquistato sette punti, figli dei successi di Grottammare e Servigliano e del 2-2 odierno. Peccato i gol subiti, ancora due come pure con Atletico Ascoli, Urbania, Vigor Senigallia.

Atletico Gallo Colbordolo- Jesina 2-2

Atletico Gallo Colbordolo: Marcolini, Giunti, Notariale, Dominici, Nobili, Magnanelli, Belkaid, Rizzato, Bartolini, Ridolfi, Muratori. All. Mariotti

Jesina: Minerva, Martedì, Domenichetti, Garofoli, Lucarini, Mistura, Jachetta, Moretti, Perri, Rossi, Nazzarelli. All. Strappini

Arbitro: Serenellini di Ancona

Reti: Perri, Bartolini, Perri, Bartolini (rig.)

Note: espulso Lucarini per doppia ammonizione