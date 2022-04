Calcio Eccellenza, pareggio d’oro per l’Azzurra Colli. Il vice Fioravanti: «Abbiamo dimostrato attributi»

COLLI DEL TRONTO – L’Azzurra Colli c’è, nonostante tutto. La terza forza del torneo ha strappato un pareggio d’oro nello scorso weekend del campionato di Eccellenza, andando a impattare 0-0 contro il Fabriano Cerreto, una delle formazioni più in salute, scomode da affrontare e che andava alla ricerca di punti preziosi per la salvezza.

Con il tandem difensivo Sosi-Filipponi e mister Peppino Amadio squalificati, l’Azzurra Colli temeva in una possibile battuta di arresto e invece ha sfiorato anche il colpaccio: «C’è un pizzico di rammarico perché credo che ci siano state le occasioni per vincere – racconta il viceallenatore Manuel Fioravanti, in panchina per sostituire Amadio -. Ne usciamo comunque rinfrancati perché la squadra ha dimostrato di avere gli attributi, mantenendo il pallino del gioco e concedendo poco e niente al Fabriano Cerreto. Con un pizzico in più di cattiveria l’avremmo portata a casa. Ora dobbiamo vivere il rush finale con serenità, senza troppe pressioni, giocandocela con tutti. Il nostro obiettivo primario lo abbiamo centrato con largo anticipo e rinnovo i complimenti ai ragazzi».

Fioravanti ha parlato ovviamente della salvezza raggiunta in scioltezza, il terzo gradino della classifica ad oggi fa rima con playoff e l’Azzurra Colli ha tutte le carte in regola per provare a togliersi altre numerose soddisfazioni.