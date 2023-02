Calcio Eccellenza, pioggia di pareggi: ben sei. Esultano solo Urbino e Marina

ANCONA – Sei pareggi in otto gare. Basta questo primo dato per fotografare bene la 22esima giornata di Eccellenza. Due soli acuti, firmati dal Marina sul campo del Castelfidardo e dall’Urbino in casa con il fanalino Porto Sant’Elpidio. Giornata quasi interlocutoria dunque, certamente in alta quota, grazie soprattutto al gol capolavoro di Filiaggi che in rovesciata ha regalato l’1 a 1 al 96′ all’Atletico Ascoli, sino a quel momento sotto 1 a 0 in casa con l’Osimana.

Pari e patta, in rimonta, anche per il Fossombrone – a domicilio del Chiesanuova – con Bucchi che ha replicato a Canavessio. Stesso risultato sabato in uno dei due anticipi, fra Azzurra Colli e Maceratese, mentre nell’altra gara di ieri fra Valdichienti e Jesina sono stati i padroni di casa a trovare il 2 a 2 in pieno recupero grazie ad Albanese.

Oggi invece doppio segno ics a reti inviolate: Fabriano Cerretto e Sangiustese non si sono fatte male nello scontro salvezza, mentre Montefano e Atletico Gallo hanno confezionato il pareggio ad occhiale spartendo un punto ciascuna in chiave playoff.

Chi ha scattato in avanti è invece l’Urbino che trascinata dalle reti di Calvaresi e Montesi ha steso 2 a 1 il fanalino Porto Sant’Elpidio e si è riportato a due soli punti dal quinto posto. Primo successo in stagione infine il Marina, capace di espugnare Castelfidardo 1 a 0 grazie all’acuto nel primo tempo di Catalani. I biancoazzurri di mister Giorgini restano penultimi, ma ora un pò meno lontani dalle squadre che la precedono all’interno della zona playout.

RISULTATI: Azzurra Colli-Maceratese 1-1, Valdichienti Ponte-Jesina 2-2, Atl. Ascoli-Osimana 1-1, Castelfidardo-Marina 0-1, Chiesanuova-Fossombrone 1-1, Fabriano Cerreto-Sangiustese 0-0, Montefano-Atl. Gallo 0-0, Urbino-Porto Sant’Elpidio 2-1.

CLASSIFICA: Atletico Ascoli 42, Azzurra Colli 37, Fossombrone e Montefano 36, Jesina 35, Osimana e Atl. Gallo 34, Urbino e Valdichienti Ponte 33, Sangiustese 30, Maceratese 27, Castelfidardo 25, Chiesanuova 24, Fabriano Cerreto 23, Marina 11, Porto Sant’Elpidio 4.