Calcio Eccellenza, Osimana o Sangiustese VP: chi risorge? Derby Urbino-Montecchio Gallo

Quanti scontri tra cugine in arrivo nell'ottavo turno del girone di andata. Spicca la sfida tra la capolista e una delle grandi favorite alla vittoria finale

ANCONA – L’ottavo turno di Eccellenza profuma già di bivio. Per tante protagoniste. Su tutte, Osimana e Sangiustese VP che si incrociano in casa dei giallorossi. Entrambe non sono partite bene, cercano la svolta. Nel frattempo, i senzatesta hanno accolto le dimissioni di mister Stefano Senigagliesi, la squadra è ora affidata al vice Sauro Aliberti, coadiuvato dal giocatore Claudio Labriola.

Diversi i derby in programma. Spicca quello tra la capolista Urbino e il Montecchio Gallo, una delle grandi favorite alla vittoria finale. Sentito quello che vede impegnate Jesina e Castelfidardo. Ma anche Chiesanuova-Montefano non ammette passi falsi. Completano il palinsesto di Eccellenza di domenica 29 ottobre: Monturano-Tolentino, Civitanovese-Montegiorgio, Maceratese-Montegranaro e Urbania-Azzurra Colli.