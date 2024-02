Calcio, Eccellenza: Osimana out dalla Coppa. C’è Maceratese-Tolentino in campionato

Ai giallorossi non riesce l'impresa in Umbria, niente ribaltone. Il derby tra biancorossi e cremisi è l'ultima chiamata playoff

ANCONA – L’Osimana abbandona la Coppa Italia Eccellenza. Niente impresa per i giallorossi, niente ribaltone. Dopo il 2-0 dell’andata, maturato al Diana tra mille polemiche, gli umbri dell’Atletico BMG vincono anche gli ottavi di ritorno e strappano il pass. In un campo ai limiti della praticabilità, la formazione di mister Sauro Aliberti ha lottato, ma non è bastato, nonostante la folta rappresentanza di tifosi osimani che hanno invaso Massa Martana in un giorno feriale e in orario lavorativo.

Dopo il passo falso di ieri, mercoledì 28 febbraio, l’Osimana deve tornare subito al lavoro perché domenica, 3 marzo, c’è la 24° giornata del campionato di Eccellenza Marche. I giallorossi ospitano la seconda forza del girone, il Montefano. La capolista Civitanovese accoglie la Sangiustese VP, in netta risalita e che, mai come ora, crede alla salvezza.

Il big match di questo turno è quello tra Maceratese e Tolentino, un derby dove entrambe sono all’ultima chiamata per un posto playoff. Gara da tripla, che dirà tanto per quanto riguarda il rush finale delle due prestigiose realtà. Come ha tanto da dire, in chiave salvezza, la sfida Monturano-Jesina. In terra ducale, invece, si affrontano due delle formazioni più in salute del torneo: Urbino e Castelfidardo. Il Montecchio Gallo cerca una reazione nel derby in casa dell’Urbania. Completano il palinsesto: Azzurra Colli-Montegranaro e Chiesanuova-Montegiorgio.