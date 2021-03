Calcio Eccellenza, è l’alba di un nuovo inizio. La Vigor Senigallia è tornata al Bianchelli

Prima giornata di allenamenti in casa rossoblu. Mister Aldo Clementi e ragazzi si sono radunati al campo per preparare la ripresa del campionato. Start previsto domenica 11 aprile con l'Atletico Gallo

SENIGALLIA – Un lunedì ricco di emozioni e che profuma di liberazione per la Vigor Senigallia. È l’alba di un nuovo inizio, i rossoblu oggi hanno svolto la prima seduta di allenamento allo stadio Bianchelli.

Domenica 11 aprile ripartirà il campionato di calcio d’Eccellenza, il countdown che separa la Vigor alla prima giornata di campionato, match casalingo contro l’Atletico Gallo, è ufficialmente iniziato.

A raccontare le sensazioni relative a questa tanto attesa ripartenza ci pensa la spalla destra di mister Aldo Clementi, il suo vice Fabio Giulietti: «Ripartiamo da solide certezze. La rosa costruita in estate era frutto di un progetto societario ambizioso ma dobbiamo fare molta attenzione, non sappiamo che squadre troveremo alla ripresa, alcune si sono rinforzate e questo mini campionato presenta tante incognite. Di certo c’è che abbiamo grande voglia di giocare, la squadra freme e non possiamo che ripartire con l’intento di fare bene».

Ma oltre al campo c’è di più. Giulietti esprime un desiderio e, oggi più che mai, non può che essere l’auspicio di tutti gli addetti ai lavori: «Ci tengo a sottolineare che la cosa principale, in un momento come questo, resta e sarà sempre la salute. Ci auguriamo che tutto fili liscio dall’inizio alla fine».